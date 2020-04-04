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Теперь уже в деле. Беларусь и Россия организовали взаимообмен данными о невыездных гражданах
Источник материала: Партизан
Беларусь и Россия проводят взаимный обмен информацией о гражданах, право на выезд которых ограничено. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
По словам начальника департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна, белорусская сторона успешно завершила выгрузку более 90 тыс. записей о гражданах республики, в отношении которых действуют ограничения на выезд. Информация будет помещена в банк данных РФ.
Работа проводится в рамках реализации соответствующих межправительственных соглашений Беларуси и России.
Общий список невыездных граждан, как подчеркнул А. Бегун, формируется с целью недопущения выезда таких лиц в третьи страны и предотвращения угрозы национальной и общественной безопасности Союзного государства.
— Работа по взаимному обмену данными будет продолжена на постоянной основе, — отметили в МВД.
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Беларусь и Россия проводят взаимный обмен информацией о гражданах, право на выезд которых ограничено. Об этом корреспонденту агентства...
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