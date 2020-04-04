Теперь уже в деле. Беларусь и Россия организовали взаимообмен данными о невыездных гражданах

По словам начальника департамента по гражданству и миграции МВД Алексея Бегуна, белорусская сторона успешно завершила выгрузку более 90 тыс. записей о гражданах республики, в отношении которых действуют ограничения на выезд. Информация будет помещена в банк данных РФ.





Работа проводится в рамках реализации соответствующих межправительственных соглашений Беларуси и России.





Общий список невыездных граждан, как подчеркнул А. Бегун, формируется с целью недопущения выезда таких лиц в третьи страны и предотвращения угрозы национальной и общественной безопасности Союзного государства.





— Работа по взаимному обмену данными будет продолжена на постоянной основе, — отметили в МВД.



