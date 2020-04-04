На Аэродромной мотоциклист выехал на встречку и врезался в Peugeot

Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил травмы при столкновении с автомобилем в Минске, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ

Авария произошла днем 4 апреля на улице Аэродромной. По предварительной информации, 27-летний водитель мотоцикла Suzuki двигался со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Володько, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Peugeot.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.