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На Аэродромной мотоциклист выехал на встречку и врезался в Peugeot

04.04.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мотоциклист получил травмы при столкновении с автомобилем в Минске, сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ

Авария произошла днем 4 апреля на улице Аэродромной. По предварительной информации, 27-летний водитель мотоцикла Suzuki двигался со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Володько, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Peugeot.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.
 
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