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На Аэродромной мотоциклист выехал на встречку и врезался в Peugeot
Источник материала: Tut.by
Мотоциклист получил травмы при столкновении с автомобилем в Минске,
Авария произошла днем 4 апреля на улице Аэродромной. По предварительной информации, 27-летний водитель мотоцикла Suzuki двигался со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Володько, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Peugeot.
В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.
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