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«Санта-Инвест» выкупила пакет акций брестского ЦУМа за 14,7 тыс рублей

04.04.2020 14:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Санта-Инвест» за 14,7 тысячи рублей выкупила пакет акций ОАО «Брестский центральный универмаг», сообщает облисполком.

«Санта-Инвест» выкупила пакет акций брестского ЦУМа за 14,7 тыс рублей

«Санта-Инвест» приобрела у Брестского горисполкома 2,43% акций уставного фонда ЦУМа. Акции принадлежали городу.

Напомним, «Санта-Инвест» выкупило контрольный пакет акций ЦУМа еще в 2015 году, писал БелаПАН. В 2017 году компания провела реконструкция торгового объекта, в которую вложили около 2 миллионов долларов.

 
 
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  «Санта-Инвест» за 14,7 тысячи рублей выкупила пакет акций ОАО «Брестский центральный универмаг», сообщает облисполком. «Санта-Инвест» приобрела у Брестского...
 
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