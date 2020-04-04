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Саудовская Аравия обвинила Путина во лжи о причинах обрушения цен на нефтяном рынке

04.04.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

МИД Саудовской Аравии назвал неправдой слова президента России Владимира Путина о том, что Саудовская Аравия вышла из сделки ОПЕК+, чтобы устранить конкурентов, добывающих сланцевую нефть.


Фейсал бен Фархан Аль Сауд (второй слева)

МИД Саудовской Аравии назвал неправдой слова президента России Владимира Путина о том, что Саудовская Аравия вышла из сделки ОПЕК+, чтобы устранить конкурентов, добывающих сланцевую нефть.

Комментируя сообщение об этом, глава МИД страны принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что "эти слова полностью лишены правды", — сообщает издание Arabnews. При этом принц отвечал не на слова президента, а на сообщения СМИ о них, которые, в свою, очередь, цитировали стенограмму на сайте кремля.

Министр подчеркнул, что именно Россия отказалась продлевать сделку стран-производителей нефти ОПЕК+, и призвал ее принять "правильное решение" на совещании картеля 6 апреля.
 
 
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МИД Саудовской Аравии назвал неправдой слова президента России Владимира Путина о том, что Саудовская Аравия вышла из сделки ОПЕК+, чтобы устранить конкурентов,...
 
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