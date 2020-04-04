Саудовская Аравия обвинила Путина во лжи о причинах обрушения цен на нефтяном рынке





Фейсал бен Фархан Аль Сауд (второй слева)





МИД Саудовской Аравии назвал неправдой слова президента России Владимира Путина о том, что Саудовская Аравия вышла из сделки ОПЕК+, чтобы устранить конкурентов, добывающих сланцевую нефть.





Комментируя сообщение об этом, глава МИД страны принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что "эти слова полностью лишены правды", — сообщает издание Arabnews. При этом принц отвечал не на слова президента, а на сообщения СМИ о них, которые, в свою, очередь, цитировали стенограмму на сайте кремля.





Министр подчеркнул, что именно Россия отказалась продлевать сделку стран-производителей нефти ОПЕК+, и призвал ее принять "правильное решение" на совещании картеля 6 апреля.



