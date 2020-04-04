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Трёхлетняя девочка проглотила более 20 магнитов. К чему это могло привести?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гродненские медики прооперировали трехлетнюю девочку, которая проглотила более 20 магнитов. Ребенок в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мама маленькой пациентки рассказала врачам, что у дочери на протяжении почти недели была сильная рвота.
Родители предполагают, что дочь могла играть им в гостях у друзей семьи. С помощью эндоскопа медикам удалось удалить 15 шариков из желудка, но, по всей видимости, ребенок глотал их в несколько этапов, поэтому 6 магнитов ушли глубже. Пришлось прибегнуть к оперативному вмешательству.
Александр Хмеленко, заведующий отделением детской хирургии Гродненской областной детской клинической больницы:
В Гродненской областной детской больнице есть даже музей инородных тел, которые извлекли из желудков за последние 9 лет. Там около 200 предметов: от иголок и сережек до монет и болтов. Магниты же, как и батарейки, медики называют одними из самых агрессивных инородных тел для организма. Они прожигают стенки желудка, что может привести к серьезным последствиям.
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Новости Беларуси. Гродненские медики прооперировали трехлетнюю девочку, которая проглотила более 20 магнитов. Ребенок в реанимации, сообщили в программе Новости...
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