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Трёхлетняя девочка проглотила более 20 магнитов. К чему это могло привести?

04.04.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гродненские медики прооперировали трехлетнюю девочку, которая проглотила более 20 магнитов. Ребенок в реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трёхлетняя девочка проглотила более 20 магнитов. К чему это могло привести?

Мама маленькой пациентки рассказала врачам, что у дочери на протяжении почти недели была сильная рвота.

На рентгене выяснилось, что в желудке девочки магниты от детского конструктора.

Родители предполагают, что дочь могла играть им в гостях у друзей семьи. С помощью эндоскопа медикам удалось удалить 15 шариков из желудка, но, по всей видимости, ребенок глотал их в несколько этапов, поэтому 6 магнитов ушли глубже. Пришлось прибегнуть к оперативному вмешательству.

Трёхлетняя девочка проглотила более 20 магнитов. К чему это могло привести?

Александр Хмеленко, заведующий отделением детской хирургии Гродненской областной детской клинической больницы:
На операции нам удалось выяснить, что эти шарики расположены в тонком отделе кишечника. И они сжимали между собой два отдела кишки, и рано или поздно это привело бы, к сожалению, к очень серьезным осложнениям, прорыву этих шариков в свободную брюшную полость и тяжелым осложнениям. Нам удалось благополучно эти шарики убрать оперативным путем. Сейчас пациент находится в отделении реанимации. Прогнозов каких-то мы пока делать не будем.

Трёхлетняя девочка проглотила более 20 магнитов. К чему это могло привести?

В Гродненской областной детской больнице есть даже музей инородных тел, которые извлекли из желудков за последние 9 лет. Там около 200 предметов: от иголок и сережек до монет и болтов. Магниты же, как и батарейки, медики называют одними из самых агрессивных инородных тел для организма. Они прожигают стенки желудка, что может привести к серьезным последствиям.

Люди в материале: Александр Хмеленко

 
 
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Новости Беларуси. Гродненские медики прооперировали трехлетнюю девочку, которая проглотила более 20 магнитов. Ребенок в реанимации, сообщили в программе Новости...
 
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