Из блондинки в брюнетку: Савельева удивила фанатов новый имиджем

Источник материала: ОНТ

Известная российская певица Саша Савельева решила кардинально поменять свой имидж. Так, из милой блондинки она превратилась в жгучую брюнетку.

В своём Instagram Савельева опубликовала видео с модной съёмки. На себя она примерила достаточно смелый и дерзкий образ. Вместо светлых волос на ней оказались чёрные и длинные волосы.

Подписчики оценили образ. К слову, многие отметили, что с новым цветом волос она стала похожа на певицу Zivert. А некоторые посчитали, что певице нужно перекраситься в чёрный цвет.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram