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Из блондинки в брюнетку: Савельева удивила фанатов новый имиджем

04.04.2020 15:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из блондинки в брюнетку: Савельева удивила фанатов новый имиджем

Известная российская певица Саша Савельева решила кардинально поменять свой имидж. Так, из милой блондинки она превратилась в жгучую брюнетку.

В своём Instagram Савельева опубликовала видео с модной съёмки. На себя она примерила достаточно смелый и дерзкий образ. Вместо светлых волос на ней оказались чёрные и длинные волосы. 

Подписчики оценили образ. К слову, многие отметили, что с новым цветом волос она стала похожа на певицу Zivert. А некоторые посчитали, что певице нужно перекраситься в чёрный цвет. 

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Известная российская певица Саша Савельева решила кардинально поменять свой имидж. Так, из милой блондинки она превратилась в жгучую брюнетку. В своём Instagram...
 
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