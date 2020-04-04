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Из блондинки в брюнетку: Савельева удивила фанатов новый имиджем
Источник материала: ОНТ
Известная российская певица Саша Савельева решила кардинально поменять свой имидж. Так, из милой блондинки она превратилась в жгучую брюнетку.
В своём Instagram Савельева опубликовала видео с модной съёмки. На себя она примерила достаточно смелый и дерзкий образ. Вместо светлых волос на ней оказались чёрные и длинные волосы.
Подписчики оценили образ. К слову, многие отметили, что с новым цветом волос она стала похожа на певицу Zivert. А некоторые посчитали, что певице нужно перекраситься в чёрный цвет.
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Известная российская певица Саша Савельева решила кардинально поменять свой имидж. Так, из милой блондинки она превратилась в жгучую брюнетку. В своём Instagram...
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