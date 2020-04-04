В среду 1 апреля сотрудники телерадиокомпании «Брест» посетили
Брест" снял репортаж "Свет православия" в Ганцевичском районном краеведческом музее"/>
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ТРК «Брест» снял репортаж «Свет православия» в Ганцевичском районном краеведческом музее
04.04.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В среду 1 апреля сотрудники телерадиокомпании «Брест» посетили
Брест" снял репортаж "Свет православия" в Ганцевичском районном краеведческом музее"/>
(Visited 7 times, 7 visits today)
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В среду 1 апреля сотрудники телерадиокомпании «Брест» посетили Ганцевичский районный краеведческий музей.
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