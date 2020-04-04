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ТРК «Брест» снял репортаж «Свет православия» в Ганцевичском районном краеведческом музее

04.04.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В среду 1 апреля сотрудники телерадиокомпании «Брест» посетили Ганцевичский районный краеведческий музей.

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Теги: Брест
 
 
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В среду 1 апреля сотрудники телерадиокомпании «Брест» посетили Ганцевичский районный краеведческий музей.
 
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