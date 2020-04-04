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Помощь для незнакомцев во время пандемии. Как работает акция «подвешенных корзин» в Неаполе?

04.04.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Неаполь запустил инициативу «подвешенных корзин», чтобы во время пандемии помочь нуждающимся людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощь для незнакомцев во время пандемии. Как работает акция «подвешенных корзин» в Неаполе?

Город известен своей традицией «подвешенный кофе», когда выпив чашечку ароматного напитка, посетитель оплачивает еще и вторую – для незнакомого человека, который не может ее себе позволить.

Помощь для незнакомцев во время пандемии. Как работает акция «подвешенных корзин» в Неаполе?

Помощь для незнакомцев во время пандемии. Как работает акция «подвешенных корзин» в Неаполе?

Сейчас, в непростые для Италии времена, когда многие лишились работы и сталкиваются с серьезными экономическими трудностями, в Неаполе люди делают покупки для себя и для других семей, которых они не знают.

Помощь для незнакомцев во время пандемии. Как работает акция «подвешенных корзин» в Неаполе?

Продукты и предметы первой необходимости они оставляют в магазине, а затем сотрудники службы гражданской обороны раздают их нуждающимся. Благотворительную акцию поддержали и в других городах Италии.

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Новости Италии. Неаполь запустил инициативу «подвешенных корзин», чтобы во время пандемии помочь нуждающимся людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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