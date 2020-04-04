О росте цен или отсутствии товаров белорусы могут сообщать в КГК

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«В Комитете государственного контроля с 6 по 10 апреля организована «горячая линия» по вопросам наличия товаров в торговой сети и роста цен, которая проводится в целях обеспечения оперативного контроля за ситуацией на потребительском рынке», – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Жители всех регионов республики и города Минска, в том числе работники предприятий торговли, могут сообщить в контрольное ведомство о фактах значительного повышения цен на потребительские товары, а также об их отсутствии в торговой сети.

В КГК уточнили, что обратиться на «горячую линию» можно по телефону 8(017) 327 54 09 с 10:00 до 12:00.

