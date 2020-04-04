Источник материала: Новости Волковыска

Министерство здравоохранения Беларуси установило правила поведения в двухнедельной самоизоляции лиц, прибывших из стран, где регистрируют случаи инфекции COVID-19.

Правила утверждены постановлением от 31 марта № 24 «О правилах поведения в самоизоляции и форме анкеты лиц, прибывших из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19», сообщает Национальный правовой интернет-портал .

Продолжительность самоизоляции установлена в 14 дней. В течение этого срока самоизолированные не должны покидать места проживания, в том числе не посещать места работы или учебы, магазины, торговые центры, объекты общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей.

Исключение сделано для случаев крайней необходимости. К ним Минздрав отнес посещение ближайшего продовольственного магазина или аптеки для приобретения необходимых товаров при отсутствии возможности использовать интернет-магазины для этого.

Также крайней необходимостью признан выгул домашних животных на расстоянии не превышающем 500 метров от места проживания. Кроме того, можно выносить отходы до ближайшего места сбора. При выходе из жилого помещения самоизолированные должны использовать медицинскую маску и перчатки, а также соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра от других людей.

Правилами предписывается пользоваться интернет-магазинами, исключая непосредственный контакт с работниками службы доставки.

В случае совместного пребывания с другими лицами самоизолированные должны находиться в изолированной жилой комнате, которая позволяет исключить или максимально ограничить контакты с лицами, не находящимися в самоизоляции, а также с людьми старше 65 лет, лицами с хроническими заболеваниями сердца, легких, сахарным диабетом и другими заболеваниями.

Если такой возможности нет, то требуется соблюдать дистанцию в 1,5 м, использовать медицинскую маску, отдельное постельное белье, полотенца, посуду. Касаться поверхностей можно только с использованием одноразовой салфетки.

Предписываются гигиенические мероприятия: мытье рук или обработка их антисептиком, регулярное проветривание и влажная уборка помещения, обработка устройств, предметов мебели, использование одноразовых носовых платков и салфеток.

В случае ухудшения состояния здоровья следует обратиться за медицинской помощью по телефону 103 или SMS-сообщением, сообщив при этом о своем пребывании в странах, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, и о нахождении в самоизоляции. Симптомами для обращения названы повышение температуры тела до 37 °С и выше, появление кашля, одышки.