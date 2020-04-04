Источник материала: Новости Волковыска

Министерство здравоохранения, МВД и Госпогранкомитет совместным постановлением № 27/73/4 определили порядок взаимодействия по обеспечению соблюдения мер самоизоляции.

Текст документа размещен на Национальном правовом интернет-портале .

МВД ежедневно будет формировать списки лиц, которые въехали в Беларусь, а затем до 11 утра передавать сведения об их месте жительства или пребывания в Минздрав.

Минздрав до 12 часов должен передать данные сведения в территориальные комитеты по здравоохранению и центры гигиены и эпидемиологии.

В свою очередь центры гигиены и эпидемиологии будут посещать граждан по месту жительства или пребывания без входа в жилое помещение и непосредственного контакта с прибывшими и проживающими.

Для оценки соблюдения требований по самоизоляции будет проводиться устный опрос или использоваться иные способы.

Обобщенная информация о результатах посещения затем будет передаваться в местные исполнительные и распорядительные органы.