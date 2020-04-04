Министерство здравоохранения, МВД и Госпогранкомитет совместным постановлением № 27/73/4 определили порядок взаимодействия по обеспечению соблюдения мер самоизоляции.
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МВД ежедневно будет формировать списки лиц, которые въехали в Беларусь, а затем до 11 утра передавать сведения об их месте жительства или пребывания в Минздрав.
Минздрав до 12 часов должен передать данные сведения в территориальные комитеты по здравоохранению и центры гигиены и эпидемиологии.
В свою очередь центры гигиены и эпидемиологии будут посещать граждан по месту жительства или пребывания без входа в жилое помещение и непосредственного контакта с прибывшими и проживающими.
Для оценки
Обобщенная информация о результатах посещения затем будет передаваться в местные исполнительные и распорядительные органы.