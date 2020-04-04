В Гродно медицинские работники совместно с РОВД проверяют, как соблюдают режим самоизоляции прибывшие из-за границы

Источник материала: Вороновская газета





Лица, прибывшие из-за рубежа, обязаны находиться дома в течение 14 календарных дней со дня прибытия в Беларусь. Особое внимание медработники заостряют на соблюдении сроков и порядка самоизоляции . Контроль за этим осуществляют работники амбулаторно-поликлинического звена совместно с РОВД и Гродненским зональным центром гигиены и эпидемиологии.





Сегодня с утра отправилась по адресам и комиссия, в составе которой – врач-инфекционист Гродненской поликлиники №6, участковый милиционер и представитель Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Маршрут на следующий день составляется ежедневно накануне поездки. На сегодня было запланировано 15 адресов. Все жильцы этих квартир оказались на месте.

В ходе мониторинга медицинские работники в первую очередь обращают внимание на то, соблюдает ли человек режим самоизоляции, следит ли за состоянием своего здоровья.





– Интересуемся самочувствием людей, оставляем памятки с правилами поведения во время самоизоляции и разъясняем, почему так важно оставаться дома в течение двухнедельного срока. Также проводим измерение температуры тела бесконтактным термометром, – рассказала врач-инфекционист Оксана Жучкова.

– Медицинские работники осуществляют регулярное наблюдение за этими группами людей. Все подлежащие самоизоляции лица постоянно находятся дома и с пониманием относятся к визитам медицинских работников. Люди ознакомлены с порядком действий при проявлении каких-либо симптомов, самостоятельно измеряют температуру, ведут дневник самочувствия, – отметила главный врач городской поликлиники №6 Наталья Егорченко. – Ежедневно информация о лицах, подлежащих самоизоляции, но не соблюдающих режим, передается в РОВД. Обращаем внимание, что в целях недопущения распространения инфекции необходимо соблюдать режим самоизоляции и нести ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких.

Как отметили в УВД Гродненского облисполкома, сотрудники правоохранительных органов включены в состав таких комиссий с целью охраны общественного правопорядка. Плюс ко всему это дополнительный способ достучаться до граждан и обезопасить их от визитов мошенников. В случае, если человека, обязанного соблюдать режим самоизоляции, все же не окажется на месте, милиционеры в праве предпринять меры по установлению его местонахождения и возвращению домой.

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