«Ничего нет дороже человеческого здоровья и жизни». Тренер БАТЭ - о приостановке чемпионата

Источник материала: Tut.by

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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после победы его команды в третьем туре над «Рухом» на «Борисов-Арене» на пресс-конференции рассказал о том, почему Игорь Стасевич сидел на скамейке запасных, что тренер думает про остановку чемпионата и поддержке в адрес Захара Волкова.

Тренер «Руха» Александр Седнев рассказал о задачах на сезон и поделился мыслями о приостановке чемпионата. Слова тренеров передает корреспондент «Прессбола» .



Фото: БАТЭ

— Очень рад победе после двух поражений. Могли и пропуcтить больше, но могли и забить.

— После поражения от «Славии» Настич признался, что команде не хватает мотивированности. Связан ли его перевод на скамейку с этим высказыванием, и, если нет, то почему он остался в запасе?

— Мне кажется, его не совсем достоверно перевели. Мотивации было сверх. Вопрос в том, как мы реагировали на пропущенные мячи.

Первый тайм был стопроцентно за нами. Два первых удара соперника превратились в голы. Мы рассыпались. А что сказал Боян… Мне немного трудно комментировать

— Почему в запасе остался Игорь Стасевич?

— Проанализировали прошлые игры. Пришли к выводу, что замены освежают игру. Те парни, которые выходят, много выигрывают единоборств, но на общий посыл и на общее состояние на поле не влияют.

Как я сказал, мы неправильно реагировали на голы. Думали о том, как лучше выглядеть во втором тайме и пришли к выводу, что Игорь как лидер и лучший игрок страны должен послужить неким импульсом.

Пришли к выводу, что своим присутствием на поле он усилит действия команды со скамейки. Так что не ищите подноготную. Игорь хорошо вошел в игру, правильно меня понял. Это была стратегия на матч.

— 300 человек на матче дома (470 по данным АБФФ, Прим. SPORT.TUT.BY). Для кого играть? Может, стоит приостановить чемпионат?

— Мы играли и для каждого из тех, кто наблюдал за матчем со стороны. Моя позиция… Ничего нет дороже человеческого здоровья и жизни. Если ему есть угроза, надо реагировать.

Но мы люди в некотором роде подневольные и не может просто отказаться выходить на поле. Самый большой груз ответственности несут медики, им большой респект. Не всегда это приводит к благополучным исходам. Нам остается только играть и приносить положительные эмоции.

— Напрягает ли неясная ситуация с еврокубками? Они ведь источник финансов…

— Остается только следить и реагировать на события. Все в равных условиях. Так что жаловаться не совсем верно.

— Настич не вышел, Копитович был на непрофильной позиции. Как оцените его и Волкова?

— Хорошо. Копитович при организации атак был центральным защитником, который просто находился не в этой зоне. Вопрос не в том, что не справился Настич. Это вопрос стратегии на конкретный матч. Просто хотелось обезопасить от опасных атак «Руха».

— Вы по-прежнему будете поддерживать Волкова? Его игра с первых минут своего рода принципиальная позиция?

— Если бы Волков что-то делал не так в нашем клубе, все было бы иначе. Но я смотрю на ситуацию так: парню было 18 лет, он был в достаточно возрастной группе. Самым простым в его ситуации было сказать «да». Хотя, конечно, надо было говорить «нет».

Жизненного опыта не хватило. Мы просто чуть лучше знаем, как все обстояло. Мы не защищаем его поступок, но в данном контексте у каждого есть второй шанс. Захар еще может быть наказан.

— Как дела у Щербицкого?

— Тренируется в общей группе. Было определенное недомогание. Решили отдать предпочтение Антону. Он отлично справился со своими обязанности.

— Не попадает в заявку Боян Дубаич? Почему?

— Она ограничена 18 позициями. Плюс три молодых. На позиции форварда есть Сарока. У Бояна свои хорошие качества, когда-то они обязательно пригодятся, но сегодня требовались несколько иные характеристики.

— С чем связываете неудачный старт в сезоне?

— С не совсем выразительной игрой и недостаточным количеством голевых моментов. Не радовала реакция на пропущенные мячи, чтобы пытаться претендовать на победы.

— Яблонский не выходит в старте. Почему?

— У нас есть возможность варьировать игру. Женя более опорной полузащитник. В других матчах будем использовать Яблонского.

— Адаптировались ли на новой должности?

— У меня есть нормальный контакт с игроками, хороший микроклимат, невзирая на два поражения. Обстановка позитивная. Некоторое напряжение присутствовало, но не более того.



Фото: «Рух»

— Поздравляю с победой БАТЭ. Мы неважно начали матч, виной тому волнение, даже, возможно, нервозность. Прекрасно понимаю игроков. Многие из них впервые играли на этом стадионе.

Первый тайм получился не таким, каким ожидали. После перерыва был открытый футбол, хотя до середины тайма обе команды боялись за сохранность своих ворот. Нам не удалось реализовать немногочисленные моменты, но, считаю, шансы забить были такие же, как и у соперника.

Для начала чемпионата мы хорошо изучили друг друга. Клубы были готовы, однако, повторюсь, где-то не хватило точности и уверенности. Плюс, естественно, чуть-чуть мастерства.

Пока тяжело играть по первому и второму действию, ритм атаки теряется, переходим в позиционное наступление. Меняем очень много профильных позиций. Нет ни одного номинального нападающего. Футболистам тяжело адаптироваться.

— Означает ли это, что адаптационный период к высшей лиге продолжается?

— Конечно. Он продолжается. Мы исходим от себя. Используем несколько моделей. Вижу где-то чрезмерное старание. Но я ввожу, возможно, подопечных в состояние скованности, сверхответственности, чтобы они увереннее работали с мячом в цейтноте.

Многое делается не так, как хотелось бы, к сожалению. Многие ждут, примет ли партнер мяч, или его потеряет. Мне бы хотелось, чтобы активные действия чуть упреждались.

— То, что БАТЭ плохо начал сезон, это было отягчающим обстоятельством?

— Мы в такой ситуации, что надо плясать от себя. Мне нужно адаптировать игроков, чтобы они поверили в себя. Каждый матч как отдельный чемпионат. Хотя, честно говоря, хочу выразить благодарность работникам стадиона, которые подготовили хороший газон. Конечно, непривычно чувствовать себя в такой атмосфере, когда мало болельщиков. Игроки отдали все силы, но мастерство хромает.

— Какие задачи у «Руха» на сезон?

— Конкретных нет. Хочется, чтобы игроки развивались. Любое место как можно выше будет успехом. Двигаемся от игре к игре. Хочется, чтобы качество игры подкреплялось результатом, а не наоборот.

— Может, стоит играть без зрителей или приостановить чемпионат?

— Хочется, чтобы наши люди и нация были здоровы. Все, что надо для этого, люди, которые несут ответственность, надеюсь, адекватно воспринимают ситуацию. Мы начинаем и заканчиваем день с тех рекомендаций и советов, которые даются.

Но, возможно, мы нужны, чтобы люди получали хоть какое-то удовольствие. Верю, что будет взвешенное и рациональное решение. Главный посыл — чтобы люди были здоровы.

Наверное, поток информации не проходит бесследно. Особенно это касается легионеров. Там идет общение с родиной. Честно признаюсь, я не вижу моментов, которые явно врываются. Мол, кто-то сказал, что ему страшно.

К чести медицинского штаба, ведем затворнический образ жизни. Потренировались — разъехались. Теоретическую базу отправляем видеорядом игрокам, а не собираемся лишний раз.

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