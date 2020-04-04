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Из-за коронавируса весенние каникулы продлевают на неделю

05.04.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Администрация президента сообщила о том, что в Беларуси весенние каникулы будут продлены на неделю.

После доклада министра образования страны Игоря Карпенко президенту, было принято решение продлить весенние каникулы еще на одну неделю.

Ранее сообщалось, что власти собирают информацию из школ о потенциальной наполняемости классов и числе учеников, которые в школу из-за пандемии ходить не будут. Никаких официальных документов подписано пока не было, информацию со ссылкой на президентскую администрацию сообщает БЕЛТА.

Напомним, что накануне во время посещения Смолевичского района Александр Лукашенко заявил, что готов продлить каникулы еще на неделю лишь потому, что этого требуют родители.

«Я в этой ситуации сам нахожусь, как отец. И я считаю, что требования продлить каникулы со стороны родителей, медицины - это неправильно. Но когда-то я сказал, что мы не будем довлеть над родителями. Это их дети, их жизнь. И как они примут решение в этом коронапсихозе, так и будет. Поэтому я категорически против, я не согласен, что надо ребенка изъять из детского сада или школы, продлив каникулы. Но коль пообещал, что будет так, как просят родители, так и будет», - цитирует президента пресс-служба.

 
 
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Администрация президента сообщила о том, что в Беларуси весенние каникулы будут продлены на неделю.
 
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