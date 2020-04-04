ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лунный календарь с 6 по 12 апреля: благоприятное время пикировать рассаду перца, фасоли и капусты

04.04.2020 21:16 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лунный календарь с 6 по 12 апреля: благоприятное время пикировать рассаду перца, фасоли и капусты

Садово-огородные работы в апреле набирают темп. 7 числа займитесь пикировкой рассады перца, фасоли и капусты.  10-го – займитесь формированием и обрезкой деревьев и ягодных кустарников. 11-го – допустима пересадка саженцев с сохранением кома земли.

Хотите, чтобы ваша прическа была по-весеннему свежей и привлекательной, а волосы излучали роскошный блеск и безупречное здоровье? Запланируйте поход в парикмахерскую на 6 и 11 апреля.

Подвести итоги и извлечь уроки можно 6 числа. 8-го – время заняться домашними делами и уделить внимание семье. 9-го – есть вероятность, что кто-то обрадует вас приятным сюрпризом. Воскресенье, 12-го, посвятите себе. 

Какой будет геомагнитная обстановка на следующей неделе? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ!    


Приятная новость для тех, кто внимательно следит за малейшими температурными колебаниями. В нашем Telegram-канале «Рябов ответит!» – только погода и ничего лишнего! Присоединяйтесь!

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Садово-огородные работы в апреле набирают темп. 7 числа займитесь пикировкой рассады перца, фасоли и капусты.  10-го – займитесь формированием и обрезкой деревьев и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Официально: весенние каникулы у школьников продлены на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика