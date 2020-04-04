Лунный календарь с 6 по 12 апреля: благоприятное время пикировать рассаду перца, фасоли и капусты

Источник материала: ОНТ

Садово-огородные работы в апреле набирают темп. 7 числа займитесь пикировкой рассады перца, фасоли и капусты. 10-го – займитесь формированием и обрезкой деревьев и ягодных кустарников. 11-го – допустима пересадка саженцев с сохранением кома земли.

Хотите, чтобы ваша прическа была по-весеннему свежей и привлекательной, а волосы излучали роскошный блеск и безупречное здоровье? Запланируйте поход в парикмахерскую на 6 и 11 апреля.

Подвести итоги и извлечь уроки можно 6 числа. 8-го – время заняться домашними делами и уделить внимание семье. 9-го – есть вероятность, что кто-то обрадует вас приятным сюрпризом. Воскресенье, 12-го, посвятите себе.

Какой будет геомагнитная обстановка на следующей неделе? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ!





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