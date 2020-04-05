Как изменится рынок труда из-за коронавируса? Интервью с экспертом по подбору персонала

Источник материала: ОНТ

Кто ищет, тот всегда найдёт? Не всегда. Если речь о современном рынке труда. Всё изменилось. И некоторые профессии рискуют и вовсе потерять ценность, по крайней мере, в ближайшее время. Из-за пандемии не у дел могут остаться 25 миллионов человек по всему миру. Пора готовить трудовую? Или всё же есть секретный рецепт, как любимую работу сохранить. Интервью с Татьяной Чердынцевой, экспертом по подбору персонала.





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