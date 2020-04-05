Жители Столинского района выражают беспокойство по поводу газификации сельских населенных пунктов

Источник материала: Виртуальный Брест

По информации жителей д.Туры Столинского района, существует серьезная проблема, связанная с газификацией данной деревни. Жители деревни не обладают полной, достоверной и своевременной информацией о деятельности государственных органов и других организаций, которые занимаются вопросами газификации.





«Ко мне обратилось несколько жителей деревни и попросили помочь им добиться правды и справедливости. В настоящее время в деревне распространяются различные версии происходящего. Например, некоторые уверяют, что жителям придется платить полную стоимость при подключении газа потому, что газ в деревню ведет не государство, а некая частная российская компания. Жители деревни уже внесли несколько платежей, но сбор этих средств производился не в установленном порядке. Многие не получили никаких квитанций или других подтверждающих документов о внесении денежных средств», - комментирует ситуацию координатор организации «За свой город» по Столинскому району, член БСДП Сергей Марзан.

Следует отметить, что первоначально местные органы власти обещали жителям, что им будет необходимо внести лишь 35% от общей стоимости газификации.

«Мы подготовили обращение в Столинский райисполком на основании ст. 34 Конституции РБ, ст. 6 Закон РБ «Об информации, информатизации и защите информации» и просим:1) предоставить полную, достоверную и своевременную информацию о деятельности государственных органов и других организаций, которые занимаются вопросами газификации; 2) ответить, кто, на каком основании является подрядчиком и обеспечивает подведение газа в деревню Туры; 3) разъяснить, какая общая стоимость программы газификации, стоимость подключения газа для каждого жителя деревни и какую долю расходов в этом вопросе на себя возьмет государство. Данную информацию просим разместить на сайте Столинского районного исполнительного комитета и газете «Навіны Палесся»», - добавляет Сергей Мазан.