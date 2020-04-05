ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жители Столинского района выражают беспокойство по поводу газификации сельских населенных пунктов

05.04.2020 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

По информации жителей д.Туры Столинского района, существует серьезная проблема, связанная с газификацией данной деревни. Жители деревни не обладают полной, достоверной и своевременной информацией о деятельности государственных органов и других организаций, которые занимаются вопросами газификации.

Жители Столинского района выражают беспокойство по поводу газификации сельских населенных пунктов

«Ко мне обратилось несколько жителей деревни и попросили помочь им добиться правды и справедливости. В настоящее время в деревне распространяются различные версии происходящего. Например, некоторые уверяют, что жителям придется платить полную стоимость при подключении газа потому, что газ в деревню ведет не государство, а некая частная российская компания. Жители деревни уже внесли несколько платежей, но сбор этих средств производился не в установленном порядке. Многие не получили никаких квитанций или других подтверждающих документов о внесении денежных средств», - комментирует ситуацию координатор организации «За свой город» по Столинскому району, член БСДП Сергей Марзан.

Следует отметить, что первоначально местные органы власти обещали жителям, что им будет необходимо внести лишь 35% от общей стоимости газификации.

«Мы подготовили обращение в Столинский райисполком на основании ст. 34 Конституции РБ, ст. 6 Закон РБ «Об информации, информатизации и защите информации» и просим:1) предоставить полную, достоверную и своевременную информацию о деятельности государственных органов и других организаций, которые занимаются вопросами газификации; 2) ответить, кто, на каком основании является подрядчиком и обеспечивает подведение газа в деревню Туры; 3) разъяснить, какая общая стоимость программы газификации, стоимость подключения газа для каждого жителя деревни и какую долю расходов в этом вопросе на себя возьмет государство. Данную информацию просим разместить на сайте Столинского районного исполнительного комитета и газете «Навіны Палесся»», - добавляет Сергей Мазан.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  По информации жителей д.Туры Столинского района, существует серьезная проблема, связанная с газификацией данной деревни. Жители деревни не обладают полной,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как изменится рынок труда из-за коронавируса? Интервью с экспертом по подбору персонала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика