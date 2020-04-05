Огненное преображение для многодетной матери. Посмотрите, как сильно цвет волос и одежда изменили женщину

Источник материала: Tut.by

С тоской констатируем: выбраться в салон красоты в ближайшее время не получится (правда, как почистить перья дома, мы рассказывали тут ). Но давайте порадуемся за тех, кто успел побывать в руках профессионалов: 37-летняя Ольга Колбун попала в проект «Преображение» и кардинально сменила имидж. Сегодня показываем новый яркий образ многодетной мамы — вдохновляйтесь на перемены!





Ольга — многодетная мама. Помимо воспитания четверых собственных детей, она находит время и на заботу о чужих. Она курирует деток из неблагополучных семей: помогает продуктами и закупками к школе, общается с ними, помогает решить насущные проблемы.

— Я была в шоке, когда узнала, что в 2020-м году есть дети, которые голодают и спят в одежде, потому что в доме нет отопления, — делится Ольга.

Неудивительно, что в заботах женщина не находит времени для себя. Сама признается, что уход за собой — последний пункт в списке ее каждодневных дел.









Но команда «Преображения» взялась это исправить!

Важно, что Ольга сама захотела кардинальных перемен и согласилась на полную смену имиджа. Женщина призналась, что это ее мечта: ей всегда хотелось оказаться на месте героини в программе «Модный приговор». После того как год назад Ольга потеряла отца, у нее совсем опустились руки и пропало желание заниматься собой — теперь же она готова увидеть в зеркале новую женщину.













Давайте посмотрим, что получилось!





































Ольга призналась, что по-настоящему счастлива:

— Огромное спасибо команде! Это профессионалы своего дела. Мне было очень приятно стать частью такого интересного проекта, и я надеюсь, что эти позитивные перемены затронут все стороны моей жизни.