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МИД Беларуси помогает соотечественникам вернуться домой

05.04.2020 08:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

МИД Беларуси помогает соотечественникам вернуться домой

Дипломаты работают над возвращением туристов, оказавшихся по ту сторону границ. Сегодня самолёт из Амстердама доставит в Минск ещё шесть наших соотечественников. 

Это последняя группа белорусов, которые не могли улететь из Таиланда, где отдыхали. Дипломаты помогают и тем, кто путешествовал самостоятельно или был за рубежом по делам – таких за границей сейчас около 1400 человек. По возможности МИД приходит на помощь и иностранцам. 

Только по линии МИД больше шести тысячам белорусам оказана поддержка – от переговоров с местными властями до предоставления транспорта и даже покупки билетов. Сейчас идут переговоры о возвращении наших граждан из Индии, Шри-Ланки, Вьетнама и Таиланда.   

Ближайший рейс, который доставит белорусов из Индонезии – 6 апреля. К работе подключены МИД, МВД, Госпогранкомитет, Минспорта, Минздрав. Оказать максимальное содействие соотечественникам в возвращении домой - поручение Александра Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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Дипломаты работают над возвращением туристов, оказавшихся по ту сторону границ. Сегодня самолёт из Амстердама доставит в Минск ещё шесть наших...
 
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