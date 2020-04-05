В Чернобыльской зоне отчуждения горят леса: огнем охвачены более 100 гектаров

Источник материала: ОНТ

В Украине на территории Чернобыльской зоны отчуждения горят более 100 гектаров леса. Об этом в своем Facebook сообщил и.о. главы Государственной экологический инспекции Украины Егор Фирсов.

По словам чиновника, ситуация с лесными пожарами вокруг ЧАЭС пока складывается тяжелая. Тушению пожаров препятствует повышенный радиационный фон.

«Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в общем горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья... Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Как вы видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара», – говорится в сообщении.





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