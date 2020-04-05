ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Чернобыльской зоне отчуждения горят леса: огнем охвачены более 100 гектаров

05.04.2020 15:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Чернобыльской зоне отчуждения горят леса: огнем охвачены более 100 гектаров

В Украине на территории Чернобыльской зоны отчуждения горят более 100 гектаров леса. Об этом в своем Facebook сообщил и.о. главы Государственной экологический инспекции Украины Егор Фирсов.

По словам чиновника, ситуация с лесными пожарами вокруг ЧАЭС пока складывается тяжелая. Тушению пожаров препятствует повышенный радиационный фон.

«Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в общем горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья... Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Как вы видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара», – говорится в сообщении.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Украине на территории Чернобыльской зоны отчуждения горят более 100 гектаров леса. Об этом в своем Facebook сообщил и.о. главы Государственной экологический инспекции...
 
Новости дня
Новости разные
 
Надежда есть. Узнайте, что снижает распространение вируса COVID-19 (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика