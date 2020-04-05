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При несоблюдении мер самоизоляции граждан могут принудить к этому
Источник материала: БДГ
Контроль за гражданами, прибывшими в Беларусь, вводится инструкцией, принятой совместно Госпогранкомитетом, Минздравом и МВД.
Документ называется «О взаимодействии органов государственного управления и иных организаций по обеспечению соблюдения мер самоизоляции», он опубликован на
Согласно инструкции, служба МВД должна ежедневно информировать Государственный пограничный комитет о гражданах, которые выехали в Беларусь из стран, где зарегистрирован вирус COVID-19.
Далее из ГПК информация будет поступать в министерство здравоохранения, откуда она будет направляться в местные центры гигиены и эпидемиологии (городские, районные, зональные).
Территориальные центры гигиены и эпидемиологии должны оценивать соблюдение требований самоизоляции. Специалисты будут посещать людей на местах проживания без входа в жилое помещение.
Данные о результатах посещения граждан предоставляются в местные исполнительные и распорядительные органы. Если гражданин не будет соблюдать правила самоизоляции, медики совместно с органами внутренних дел имеют право установить его местонахождение и рассмотреть вопрос о применении специальных мер к нарушителю режима.
Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
В Беларуси по состоянию на 5 апреля
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Контроль за гражданами, прибывшими в Беларусь, вводится инструкцией, принятой совместно Госпогранкомитетом, Минздравом и МВД.
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