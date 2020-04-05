При несоблюдении мер самоизоляции граждан могут принудить к этому

Контроль за гражданами, прибывшими в Беларусь, вводится инструкцией, принятой совместно Госпогранкомитетом, Минздравом и МВД.

Документ называется «О взаимодействии органов государственного управления и иных организаций по обеспечению соблюдения мер самоизоляции», он опубликован на Национальном правовом интернет-портале 4 апреля.

Согласно инструкции, служба МВД должна ежедневно информировать Государственный пограничный комитет о гражданах, которые выехали в Беларусь из стран, где зарегистрирован вирус COVID-19.

Далее из ГПК информация будет поступать в министерство здравоохранения, откуда она будет направляться в местные центры гигиены и эпидемиологии (городские, районные, зональные).

Территориальные центры гигиены и эпидемиологии должны оценивать соблюдение требований самоизоляции. Специалисты будут посещать людей на местах проживания без входа в жилое помещение.

Данные о результатах посещения граждан предоставляются в местные исполнительные и распорядительные органы. Если гражданин не будет соблюдать правила самоизоляции, медики совместно с органами внутренних дел имеют право установить его местонахождение и рассмотреть вопрос о применении специальных мер к нарушителю режима.

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.