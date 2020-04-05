ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Белпочта» ввела изменения в работе из-за ситуации с коронавирусом

05.04.2020 15:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Белпочта» временно приостанавливает оказание сервисов по примерке и получению части вложения отправлений с товарным вложением (частичный выкуп) на дому, в офисе и выделенных объектах почтовой связи, где установлены примерочные кабинки. Такая возможность была предусмотрена пакетами услуг «E-commerce» и «E-commerce MAX». В организации поясняют изменения стремлением свести к минимуму время контакта получателей почтовых отправлений с сотрудниками «Белпочты», пишет FINANCE.TUT.BY

«Для сохранения здоровья и исключения тесных контактов рекомендуем приобретать товар на интернет-площадках с предоплатой и соблюдать дистанцию в очереди от 1,5 до 2 м при посещении объектов почтовой связи», — говорится на сайте «Белпочты».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белпочта» временно приостанавливает оказание сервисов по примерке и получению части вложения отправлений с товарным вложением (частичный выкуп) на дому, в офисе...
 
Новости дня
Новости разные
 
При несоблюдении мер самоизоляции граждан могут принудить к этому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика