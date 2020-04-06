Реставрация классики: обзор Resident Evil 3 Remake

Источник материала: Tut.by

Обновленная версия культовой игры из 1999 года, которая повторяет ошибки оригинала. В каком-то смысле, это прекрасный ремейк. Но игра получилась неоднозначной.





Оригинальная Resident Evil 3: Nemesis увидела свет спустя чуть больше, чем полтора года с момента выхода второй части. Столь короткий срок объяснялся тем, что она была создана на осколках Resident Evil 2: как технологически, так и концептуально. Многие элементы перекочевали в триквел почти без изменений. Вплоть до огромного бугая, Немезиса, который преследовал главную героиню Джилл Валентайн почти всю игру (во второй части фигурировал Тиран, который делал примерно то же самое, только искуснее и интереснее).

Ровно теми же словами можно описать и ремейки. Прошло 14 месяцев с выхода Resident Evil 2 Remake, на концептуальном уровне обновленная третья часть играется так же, а Немезис неустанно следует за Джилл. И удивительным образом все, что так прекрасно работало в Resident Evil 2 Remake, в третьей части бесследно исчезло.





В RE 2 Remake старый музей, который перестроили под полицейский участок, был интересен своими тайнами, потайными ходами и запутанной архитектурой. Множество этажей, обходных путей, неочевидных лазеек, которые открывались по мере прохождения — все это делало локацию интересной и в каком-то смысле родной. За несколько часов блужданий ты заучивал все помещения: то, что в начале нагоняло страх, со временем трансформировалось в уютный и родной особняк, где все просто и знакомо.

Затем в дело вмешивался Главный Враг — Тиран. Он ходил по пятам, проламывал стены, гулко шагал по полицейскому участку. По звуку его поступи можно было определить местоположение противника и выбрать обходной маршрут, чтобы не попасться ему на глаза. Такие «кошки-мышки» превращали Resident Evil 2 Remake в потрясающий по своей силе триллер. И самое главное разочарование от Resident Evil 3 Remake заключается в том, что ничего даже отдаленно похожего в игре нет.

Немезис, здоровый неубиваемый монстр, который преследует Джилл на протяжении всей игры, не создает впечатление грозного противника, которого стоит бояться. Да, он безусловно силен и проворен. Стрелять в него из пистолета бесполезно — проще убежать или бросить ему под ноги гранату. Но то, как он появляется, то, как рычит в нападении, то, как притягивает своими щупальцами Джилл, пугает лишь на первой локации. Все, что происходит дальше — череда одинаковых битв и погонь в тесных локациях. И каждая встреча с Немезисом скорее раздражает, а не пугает.





Самое смешное, что в Resident Evil 3 Remake все же есть полицейский участок из второй части. Туда по сюжету забрасывает другого героя игры, Карлоса, наемника корпорации «Амбрелла». Вот только этот уровень — бледная тень оригинальной постройки. Во-первых, он доступен лишь частично, а во-вторых, сам эпизод длится от силы полчаса, да и ничего интересного там не происходит.

Как и оригинальная Resident Evil 3, ремейк больше полагается на экшен, чем на хоррор или триллер. Большинство ситуаций тут решается автоматной очередью или выстрелом из гранатомета. Искать боеприпасы не нужно, их всегда в достатке. Прятаться от врагов тоже смысла нет: из-за линейности локаций банально негде, да и проще пробежать сквозь них, чем что-то придумывать.





Вообще забавно как Resident Evil 3 Remake повторяет историю оригинала. Это игра, которая пытается след в след идти по стопам предыдущей части, но постоянно спотыкается и уходит куда-то в сторону. Атмосфера замкнутости и постоянного напряжения пропала, на их место пришли экшен и постановочные сцены со взрывами. Не то чтобы это плохо, просто от Resident Evil ждешь немного другого.

Resident Evil 2 Remake нельзя назвать плохой игрой. Это качественный экшен, который местами красиво переиначивает сцены из оригинальной игры 1999 года и делает их более осмысленными и логичными. Авторы отказались от нелинейности, которая все же была лишней в оригинале, и поправили некоторые сюжетные моменты во второй половине. Теперь в истории Resident Evil 3 меньше белых пятен, да и следить за происходящим интереснее.





На самом деле критиковать Resident Evil 3 Remake по-хорошему можно только за две вещи: Немезис банально не пугает, и нет ощущения того, что ты — жертва. В остальном это неплохой экшен в знакомой вселенной. Если после ремейка второй части вы соскучились по Раккун-Сити, то нет ни одной причины не купить эту игру.

Другое дело, что длится она недолго: порядка восьми часов, если внимательно исследовать каждый закоулок. И, наверное, это самая хорошая новость. Если Resident Evil 3 Remake вам не понравится, то страдать нужно недолго. А если понравится, то игра закончится раньше, чем успеет надоесть. В любом случае, прямо сейчас не так много игр, чтобы пропускать Resident Evil 3 Remake мимо своих радаров.

Наша оценка: 7,5 из 10