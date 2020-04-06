Массовая бойня под Рязанью: мужчина убил 5 человек из-за громкого разговора под окнами дома

В Рязанской области в поселке Елатьме Касимовского района накануне, 4 апреля около 22 часов, мужчина застрелил пять человек в подъезде своего дома.





сайт е Следственного комитета России. Об этом сообщается нае Следственного комитета России.





"... мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.





Личность стрелка уже установлена - это местный житель, 31-летний Антон Франчиков. Он задержан.





Уголовное дело возбудили по статье "Убийство двух или более лиц" ( п. “а” ч.2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время стрелявший задержан и доставлен к следователю для проведения следственных действий.

Что известно о стрелке?





После того, как Антон Франчиков устроил пальбу, его искали ещё два часа. Пришлось даже задействовать вертолёт. По словам местных, мужчину многие недолюбливали, а во всей Елатьме его называли “ненормальным” и “отшибленным на голову”.





Расстрелявший пять человек в Рязанской области три месяца назад понёс административное наказание за размещение свастики на своих страницах в соцсетях.









По данным Лайфа, он работал в психоневрологическом диспансере и отличался крайней жестокостью. Пациенты даже видели, как он убивал животных. Агентство «Интерфакс», в свою очередь, утверждает, что убийца сам стоял на учете у психиатра.





В последние дни он находился в отпуске по уходу за ребёнком. Для убийства подозреваемый воспользовался карабином "Вепрь". Все жертвы были неместными.



