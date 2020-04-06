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Массовая бойня под Рязанью: мужчина убил 5 человек из-за громкого разговора под окнами дома
Источник материала: Партизан
Это случилась в посёлке Елатьма Касимовского района, в трёхэтажном доме.
В Рязанской области в поселке Елатьме Касимовского района накануне, 4 апреля около 22 часов, мужчина застрелил пять человек в подъезде своего дома.
Об этом сообщается на
"... мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами. В связи с этим между ними произошел словесный конфликт, в результате которого мужчина взял находившееся в его квартире зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Личность стрелка уже установлена - это местный житель, 31-летний Антон Франчиков. Он задержан.
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство двух или более лиц" ( п. “а” ч.2 ст. 105 УК РФ). В настоящее время стрелявший задержан и доставлен к следователю для проведения следственных действий.
Что известно о стрелке?
После того, как Антон Франчиков устроил пальбу, его искали ещё два часа. Пришлось даже задействовать вертолёт. По словам местных, мужчину многие недолюбливали, а во всей Елатьме его называли “ненормальным” и “отшибленным на голову”.
Расстрелявший пять человек в Рязанской области три месяца назад понёс административное наказание за размещение свастики на своих страницах в соцсетях.
По данным Лайфа, он работал в психоневрологическом диспансере и отличался крайней жестокостью. Пациенты даже видели, как он убивал животных. Агентство «Интерфакс», в свою очередь, утверждает, что убийца сам стоял на учете у психиатра.
В последние дни он находился в отпуске по уходу за ребёнком. Для убийства подозреваемый воспользовался карабином "Вепрь". Все жертвы были неместными.
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Это случилась в посёлке Елатьма Касимовского района, в трёхэтажном доме.
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