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Стилист Меган Маркл раскрыл секрет ее фирменной прически

06.04.2020 08:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Меган Маркл и принц Гарри окончательно обосновались в Лос-Анджелесе, а значит многая информация, скрытая из-за строгих королевских протоколов, может быть открыта. Стилист Джордж Нортвуд дал интервью британскому Vogue о «секретной должности», которую он занимал годами и рассказал, каково было работать с Меган и что вдохновило его на создание ее фирменной прически.


Фото: Reuters

— Работать с герцогом и герцогиней Сассекскими в ​​течение последних двух лет было честью для меня и большим удовольствием. Создавать образы Меган, но никому не говорить об этом — в этом действительно было что-то интересное, — сказал Нортвуд.

— Эта укладка появилась из-за того, что мы хотели придерживаться королевского протокола, но в то же время сделать прическу современной. Прическа не должна была быть слишком формальной. Я называл ее утонченным несовершенством, — рассказал он об укладке.

Стилист рассказал, что они с герцогиней быстро сработались и нашли общий язык.

— Я познакомился с ней в феврале, незадолго до Дня святого Валентина 2018 года. Я был немного взволнован перед встречей, но она вела себя так же, как и мои клиентки из Калифорнии. Меган сказала: «Я девушка из Калифорнии», а я ответил: «Обожаю девушек из Калифорнии». Мы сразу поняли друг друга, — вспоминает он.

 
 
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Джордж Нортвуд дал интервью британскому Vogue о «секретной должности», которую он занимал годами. Он рассказал, каково было работать с Меган и что вдохновило его на...
 
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