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Дмитрий Мезенцев: Цену на газ возможно "переосмыслят"

06.04.2020 08:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев не исключает, что Минск и Москва могут начать переговоры по вопросу цены на газ.



"Сейчас, когда идет изменение стоимости на газ на внешних рынках, тем более цена как правило привязана к цене на нефть, то это для экспертного сообщества фактор, который надо учитывать. Но раз подписано соглашение, оно должно исполняться", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу "СТВ".

"Но никто не сказал, что стороны не могут сесть за стол переговоров, переосмыслить (договоренности по цене на газ - ИФ)", - добавил посол.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в текущих условиях цена на российский газ должна быть практически в три раза ниже контрактной и составить $40-45 вместо $127 за тысячу кубометров.

"Это значит (с учетом падения мировых цен на углеводороды - ИФ), для Беларуси фактически цена получится с учетом логистики около 40-45 долларов (за тысячу кубометров - ИФ)", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Мир" на минувшей неделе.

Как сообщалось,  14 февраля председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко подписали протокол между "Газпромом" и правительством страны, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году. В соответствии с протоколом, до конца 2020 года цена поставок газа сохранится на прошлогоднем уровне $127 за 1 тыс. куб. м.

Беларусь ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа.
 
Теги: Минск
 
 
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Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев не исключает, что Минск и Москва могут начать переговоры по вопросу цены на газ.
 
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