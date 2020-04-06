В Индонезии произошло землетрясение

Источник материала: ОНТ

Землетрясение магнитудой в 5,9 произошло накануне у берегов Индонезии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр находился в акватории Молуккского моря, в 124 км от города Тернате. Очаг – на глубине 53,6 км.

Пострадавших и разрушений нет. Угрозу цунами не объявляли.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram