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В Индонезии произошло землетрясение

06.04.2020 08:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой в 5,9 произошло накануне у берегов Индонезии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр находился в акватории Молуккского моря, в 124 км от города Тернате. Очаг – на глубине 53,6 км.

Пострадавших и разрушений нет. Угрозу цунами не объявляли.

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Землетрясение магнитудой в 5,9 произошло накануне у берегов Индонезии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Геологическую службу США. Эпицентр находился в акватории...
 
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