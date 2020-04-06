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В Индонезии произошло землетрясение
Источник материала: ОНТ
Землетрясение магнитудой в 5,9 произошло накануне у берегов Индонезии,
Эпицентр находился в акватории Молуккского моря, в 124 км от города Тернате. Очаг – на глубине 53,6 км.
Пострадавших и разрушений нет. Угрозу цунами не объявляли.
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Землетрясение магнитудой в 5,9 произошло накануне у берегов Индонезии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Геологическую службу США. Эпицентр находился в акватории...
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