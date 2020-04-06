Топ красавцев белорусской театральной сцены. Часть 2: выбор читателей

Источник материала: Tut.by

Недавно мы опубликовали топ красавцев столичных театров и попросили вас поделиться своими фаворитами в комментариях. Мы внимательно изучили ваше мнение (а также чаяния и обиды не включенных в список актеров), собрали все воедино и презентуем вторую часть материала . На любой вкус!

Юрий Ковалев



Источник фото: личный профиль Юрия Ковалева в фейсбуке

Заслуженный артист, ведущий мастер сцены Большого театра Беларуси Юрий Ковалев родился в статусной семье: его дед Михаил Ковалев занимал высокий пост Председателя Совета Министров БССР. Казалось бы, о каком творчестве может идти речь. Мальчик в свою очередь рос разносторонним ребенком: занимался шахматами, плаванием, рисованием, посещал театральный кружок. Узнав о решении отдать внука в балет, Михаил Васильевич вынес вердикт: «Пусть попробует».

Заметила молодой талант сама народная артистка Людмила Бржозовская и, как показало время, не ошиблась. Она набрала класс детей для занятий балетом, куда попал и Юрий.

Сегодня артист занят во многих спектаклях театра. Кроме того, активно помогает супруге, заслуженной артистке Марине Вежновец, вести дела в ее балетной школе.

Андрей Милюхин



Источник фото: личный профиль Андрея Милюхина в фейсбуке

Разноплановый, пластичный, интеллигентный, своей игрой может тронуть за душу и рассмешить до слез — такие комментарии оставляют верные поклонники актера Белорусского театра армии Андрея Милюхина.

По словам самого Андрея, об актерской профессии он совсем не грезил. И только провалив вступительные экзамены на географический факультет БГУ, вспомнил о своем увлечении КВН и сценой в целом. Так молодой человек стал студентом Белорусского государственного университета культуры и искусств, а после и успешным актером столичного театра.

Станислав Трифонов

Источник фото: bolshoibelarus.by

Заслуженный артист Станислав Трифонов родился в Сибири. Еще совсем маленьким переехал с родителями в Гродно и вырос там. Долго он не мог определиться со своей будущей профессией, но вдруг обнаружился хороший голос.

Сегодня наличие имени Трифонова в афише — гарант отличного спектакля. Артист показывает верх профессионализма: партии Скарпиа в «Тоске», Грязного в «Царской невесте», Князя Игоря в одноименной опере, Кизгайло в «Сівой легенде» в его исполнении разбили не одно сердце поклонниц оперного искусства.

Сам артист не скрывает: каждая роль дается очень непросто: «Возвращение в себя происходит не быстро. Как минимум — это половина бессонной ночи. Я не всегда и домой после спектакля еду: хочется какое-то время еще побыть одному. Если погода хорошая, гуляю по ночному городу, если плохая — езжу на машине».

Супруга баритона, Диана Трифонова, также служит искусству в Большом театре и с пониманием относится к работе мужа. Пара воспитывает двоих детей.

Дмитрий Якубович



Источник фото: личный профиль Дмитрия Якубовича в фейсбуке

Сегодня Дмитрий Якубович руководитель, хореограф и артист театра «Территория мюзикла», а свои первые творческие шаги он сделал еще на сцене Белорусской государственной академии искусств. Талант артиста заметили сразу. Будучи студентом, Дмитрий был принят в труппу Белорусского государственного академического музыкального театра, где сыграл более двух десятков ролей.

Дмитрий Якубович прошел стажировку в нью-йоркском Broadway Dance Center и в качестве хореографа-постановщика работает как в Беларуси, так и за рубежом.

Виталий Макаревич



Источник фото: kino-teatr.ru

Если в одну реку войти дважды нельзя, то в один и тот же театр поступить можно, и даже трижды. Прямое подтверждение тому — актер Виталий Макаревич. Последний приход в Купаловский случился в 2016-м году и принес в послужной список артиста интересную роль городничего в спектакле «Ревизор».

В перерывах между работой в театре Виталий был занят в Белгосцирке в качестве шпрехшталмейстера. Было время, когда актер даже пытался совмещать два места службы: «Во время антракта в цирке бежал под горку в театр, танцевал в спектакле „Идиллия“, возвращался обратно и выходил на арену».

Кстати, актер женат на известной представительнице цирковой династии Татьяне Бондарчук. Разница в возрасте составляет 22 года, но это не мешает семье жить душа в душу уже много лет.

Артем Курень



Источник фото: личный профиль Артема Куреня в фейсбуке

Обаятельный Артем Курень может быть знаком вам по кинолентам «ГараШ» Андрея Курейчика и «Хрусталь» Дарьи Жук. Но бОльшую часть своего времени он посвящает все-таки театру. В Республиканском театре белорусской драматургии Артем начал свой путь с роли Данилки в спектакле «Раскіданае гняздо», после которой критики и коллеги стали пророчить ему большое творческое будущее.

Актер занят в 15 спектаклях действующего репертуара, где убедительно предстает в различных образах: и бесхребетного жениха в «Шлюб з ветрам», и целеустремленного Миши в «Сірожа», и харизматичного Кузакова в «Паляванне на сябе».

В браке с талантливой актрисой Анной Семеняко воспитывает сына.

Александр Суцковер

Источник фото: rustheatre.by

Заслуженный артист Александр Суцковер сейчас занят новым телевизионным проектом «Смысл жизни». Программа представляет собой интервью с медийными белорусами, которые готовы рассказать зрителям не только о своих профессиональных заслугах и успехах, но и поделиться сокровенным.

Думаем, и у самого актера есть что рассказать, ведь за плечами богатая творческая жизнь. Александр знаком столичному зрителю разных поколений. Было время, когда он работал в Театре юного зрителя. Позже перешел на службу в Русский театр, которому верен вот уже 30 лет.

Иван Трус



Источник фото: личный профиль Ивана Труса в фейсбуке

Иван Трус ― харизматичный и яркий актер, о котором часто говорят в театральном мире столицы. Артист далеко не первый год на сцене, но только сейчас снискал популярность и любовь зрителя.

Еще совсем недавно Труса воспринимали лишь как одного из сотен артистов массовки. От безысходности актер покинул Минск вслед за женой Екатериной Трус, распределенной завлитом в Могилев.

Попав в руки к режиссеру Могилевского театра драмы Саулюсу Варнасу, Иван превратился в ведущего актера. О нем заговорили в белорусской театральной тусовке, его талант признали критики и театроведы. Ему начали вручать награды, в том числе Национальную театральную премию за лучшее исполнение мужской роли. И даже утвердили на главную роль в фильме «Авантюры Прантиша Вырвича».

Сегодня Иван Трус актер Национального академического театра имени Я.Купалы. Выступает артист и на альтернативных площадках. Успешных работ только за один год у Ивана немало, советуем начать знакомиться с его творчеством со спектаклей «Кароль Лір», «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» и «Увидеть розового слона».

Владимир Глотов

Актерская история в случае Владимира Глотова могла и не случиться, если бы не зоркий глаз мамы. Именно она увидела потенциал и талант своего ребенка и помогла определиться с профессией. Сегодня артист убежден, что занимает свое место в жизни.

Надо отметить, что у Владимира Глотова кроме актерского дарования еще и чудесные вокальные данные.

Владимир женат, воспитывает двух дочерей. В одном из интервью актер делился восторгом по поводу работы своей супруги Златы Глотовой. Девушка руководит детским театром «Бусы».

Дмитрий Мухин



Источник фото: личный профиль Дмитрия Мухина в фейсбуке

Красавец Дмитрий Мухин родился в Бобруйске. Семья молодого человека никак не была связана с театром: отец — слесарь, мать — кладовщик.

В детстве Дмитрия манили путешествия и приключения, а потому он мечтал стать водителем-дальнобойщиком. Специальность юноша выбрал случайно: листал справочник и ткнул пальцем в Белорусскую академию искусств. А когда узнал, что для поступления не нужна математика, решение было принято окончательно. О своем выборе Мухин ни разу не пожалел.

После окончания академии был занят в спектаклях Современного художественного театра, Нового драматического театра. С 2011 года служит в Театре-студии киноактера.

От брака с актрисой Дарьей Барановой Дмитрий воспитывает сына Павла. А летом 2015 года в соцсетях появилась информация о свадьбе Дмитрия Мухина с девушкой по имени Инна. Дмитрий всячески поддерживает дело супруги (студия красоты), а недавно пара стала родителями двойняшек.

Андрей Дробыш



Источник фото: kino-teatr.ru

Когда-то маме актера Купаловского театра Андрея Дробыша родители запретили поступать в театральный, и она стала инженером связи. Поэтому когда сын заявил о том, что идет учиться в Академию искусств, она с радостью поддержала это решение. А вот папа, военный врач-травматолог, новость воспринял без восторга, ведь он надеялся на продолжение династии медиков.

Андрей в профессии с 2006 года, ролей сыграно немало. Хорош он и в образе Пана Быковского («Паўлінка»), и Робина («Сон у Купальскую ноч»), и Черта («Ноч на Каляды»). Как закончится пандемия, обязательно возьмите билеты.

В прошлом году поклонники были огорчены новостью о расставании Андрея с супругой Кристиной Дробыш, актрисой Купаловского театра, ведь у пары совсем маленький ребенок. Но беспокоиться не стоит: молодые люди закончили отношения очень интеллигентно и оба принимают активное участие в воспитании сына Глеба.

Игорь Сигов



Источник фото: личный профиль Игоря Сигова в фейсбуке

Самый брутальный среди актеров, которых вы назвали, без сомнения — Игорь Сигов. Родился и вырос он в Полоцке. В школе предпочитал заниматься спортом, а не сидеть за учебниками. Перед победителем чемпионата города в беге открывались отличные перспективы. Но в 8-м классе Сигов случайно попал на репетицию театральной студии и влюбился в этот вид искусства раз и навсегда.

Первым рабочим местом стала сцена Республиканского театра белорусской драматургии. За профессиональные успехи в 2007-м Игорь Сигов был награжден медалью Франциска Скорины, а через 5 лет назначен директором родного театра. Однако пост пришлось оставить. Министерство культуры обвинило руководство театра в ненадлежащем использовании бюджетных средств. На театральную сцену актер вернулся в 2014-м.

Яркая страница в творческой биографии актера — церемония «Оскар». В Голливуд Игорь Сигов поехал как исполнитель главной роли в короткометражке «Дверь» по роману Светланы Алексиевич. Статуэтка досталась другому, зато Сигов вошел в историю как первый белорус, оказавшийся в числе претендентов на эту всемирно известную награду.

Игорь дважды вступал в брак, у него есть сын и дочь.

Максим Шишко



Источник фото: личный профиль Максима Шишко в фейсбуке

Актер Республиканского театра белорусской драматургии родился в Украине, но затем переехал в Беларусь.

В 2010 окончил Брестский государственный музыкальный колледж по специальности «сольное академическое пение», а чуть позже и белорусскую государственную академию искусств по специальности «актер драматического театра и кино».

Артист очень критичен к себе и говорит, что пока причин для гордости у него мало. А вот сил и желания стать еще лучше у Максима достаточно, и мы верим, что не раз увидим его имя в ваших комплиментарных комментариях.

А еще актер считает себя по-настоящему счастливым: он работает на любимой сцене, у него крепкая семья с актрисой Марией Петрович, а еще с ним всегда рядом его любимая собака.

Такатоши Мачияма

Японец по происхождению, артист балета Такатоши Мачияма стал любимцем столичной публики в Беларуси. Его легкость, выносливость и врожденный артистизм гипнотизируют даже последние ряды балкона.

Еще подростком он решил, что будет учиться в одной из лучших балетных школ мира — Академии балета имени А. Вагановой. А для этого нужны были немалые средства. Семья у Мачиямы самая обыкновенная: папа был спортсменом-любителем, сейчас занимается бизнесом, мама — воспитатель в детском саду, есть брат и сестра. Чтобы Такатоши смог осуществить свою мечту, финансово подключилась вся семья, в том числе бабушки и дедушки с обеих сторон. Старания были не напрасны, сегодня Такатоши Мачияма востребованный артист и педагог.

Оценить мастерство и, конечно, внешние данные танцовщика советуем в балетах «Дон Кихот», «Корсар» и «Анюта».

Танцовщик был женат на балерине Большого театра Беларуси Яне Штангей, сейчас, судя по аккаунту в инстаргаме, сердце Такатоши свободно.

Эльдар Бекиров

Эльдар Бекиров долгое время в театральном мире был известен как один из членов команды Международного театрального форума «ТЕАРТ». Все изменилось, когда непрофессионального актера в свою работу «Песнь песней» пригласил именитый режиссер Юрий Диваков. «Мое участие в этом проекте было спонтанным, я даже не думал, что буду работать с Юрой Диваковым. Но мне показалось это интересным, и я решил: почему бы и нет… Этот проект очень необычный. Такого в государственных театрах пока невозможно увидеть», ― вспоминает сам Эльдар.