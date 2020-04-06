Минкульт поспорил с МАРТом о рекламе на исторических зданиях. Привлекли даже Генпрокуратуру

Источник материала: Tut.by

Еще в 2017 году в Беларуси приняли новый Кодекс о культуре, который внес изменения в оформление рекламных конструкций на исторических зданиях. Главная суть перемен в том, что такие конструкции не должны создавать препятствий для восприятия памятников архитектуры и должны быть выполнены, как правило, отдельными буквами. Но на многих исторических зданиях это и сегодня не так. Почему это происходит, где в этом вопросе не сошлись два министерства и что говорит Генпрокуратура — в материале.





Как вообще появляется реклама на зданиях?

Как правило, чтобы разместить конструкцию на здании, компания, которая занимается рекламным бизнесом, получает разрешение — паспорт рекламы. Для более объемных конструкций срок его действия как правило пять лет, для менее объемных — три года.

Согласовывает размещение конструкции и выдает паспорт рекламы местный исполком. В итоге не везде реклама смотрится хорошо и не закрывает собой исторические фасады.





Но в феврале 2017 года вступил в силу Кодекс о культуре, который закрепил более конкретные правила:

средства наружной рекламы на историко-культурных ценностях и в зонах их охраны не должны препятствовать визуальному восприятию этих объектов;

на памятниках архитектуры средства наружной рекламы должны, как правило, размещаться отдельными буквами и знаками;

при выдаче паспорта рекламы на историко-культурные ценности (категории 0, 1 и 2) ее эскиз нужно согласовать с Минкультом.

Поскольку Кодекс не имеет обратной силы, то все выданные до февраля 2017 года разрешения (паспорта рекламы) остаются в силе до срока их окончания. И вот тут возникает проблема, которая вылилась в разные трактовки двумя министерствами одного и того же законодательства. Эти позиции отражены в письмах, которые попали в распоряжение TUT.BY.

Как трактует закон МАРТ?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли отмечает, что в соответствии с Положением о размещении средств наружной рекламы срок действия разрешения на размещение рекламной конструкции может быть продлен местным исполкомом путем указания в разрешении нового срока его действия. Соответственно, при продлении срока действия разрешения на рекламу отношения по ее размещению не заканчиваются, а пролонгируются.

Следовательно, если новые правоотношения не возникают — то и новые нормы на них не распространяются. То есть — исполком не должен согласовывать эскиз рекламщиков с Минкультом. А следовательно, реклама на здании может оставаться такой, как есть.





При этом ведомство отмечает, что законодательство не содержит запрета на направление исполкомом в Минкульт запроса о проведении согласования эскиза рекламы при рассмотрении вопроса о продлении действия разрешения. Обоснование — намерение получить экспертное мнение о наличии угрозы причинения вреда или создания препятствия для визуального восприятия историко-культурной ценности при наличии там предлагаемой рекламной конструкции.

А что говорит Минкульт?

Министерство культуры с такой позицией не согласно и считает, что закон не предполагает возможности продлять ранее выданные разрешения по истечении срока их действия без учета новых требований Кодекса. То есть — старые правоотношения заканчиваются и начинаются новые, которые уже должны соответствовать Кодексу.

Таким образом, по истечении срока действия разрешений местные исполкомы должны выдавать разрешения по новой форме — то есть с эскизом, согласованным с Минкультом.





Ведомство отмечает, что если следовать логике МАРТа, то продлять разрешения на рекламу можно неограниченное число раз и она так и будет оставаться на исторических зданиях такой, как сейчас. То есть — иногда не соответствовать нормам нового Кодекса.

На основании этого Минкульт попросил Генпрокуратуру дать правовую оценку разъяснению МАРТа и при необходимости принять меры прокурорского реагирования. Минкульт также призвал Министерство антимонопольного регулирования и торговли отозвать свое письмо или признать его не надлежащем применению.

А что со словами «как правило»?

Как сказано выше, согласно Кодексу о культуре средства наружной рекламы размещаются отдельными буквами при наличии возможности исполнения этих средств указанным способом.

МАРТ считает, что эта оговорка сделана законодателем потому, что такой возможности может и не быть. Например, это невозможно при такой специфике работы наружной рекламной конструкции, которая предполагает частую смену сюжетов.





С такой трактовкой в Минкульте тоже не согласны. Там обращают внимание, что размещение наружной рекламы именно отдельными буквами лишь минимизирует, но не устраняет окончательно препятствия для восприятия архитектурного решения фасада памятника архитектуры. Таким образом норма Кодекса о размещении рекламных конструкций на фасадах отдельными буквами является компромиссным исключением из варианта их полного запрета.

Что говорит по поводу этих споров Генпрокуратура?

Как сообщает Генпрокуратура, с учетом принятия Кодекса о культуре, Совмин внес изменение и в постановление «О реализации Закона о рекламе». И МАРТ уполномочен давать разъяснения только по вопросам этого постановления, а не по поводу самого Кодекса. Кодекс же могут разъяснять Минкульт или Совмин.

Но МАРТ, не являясь уполномоченным органом, фактически разъясняет требования Кодекса о культуре, пишет Генпрокуратура.





Сама же Генпрокуратура солидарна с минкультовской трактовкой Кодекса, которая гласит, что по истечении срока действия паспорта рекламы, оператор рекламы обязан получать новый паспорт уже по новой процедуре — то есть через согласование в Минкультом. Относительно же позиции МАРТа Генпрокуратура отмечает, что трактовкой касательно продлений паспортов рекламы МАРТ изменяет содержание предписаний нормативных правовых актов.





При этом одной из причин возникновения спорной ситуации и неверного трактования требований законодательства стала пассивная позиция Министерства культуры в ходе рассмотрения заинтересованными органами вопросов о законодательном урегулировании процедур выдачи, продления и переоформления разрешений на размещение наружной рекламы на исторических зданиях, считает ведомство.

Поэтому Генпрокуратура рекомендовала МАРТу и Минкульту совместно разработать разъяснения для бизнеса по этому вопросу.