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Минспорта продлевает приостановку соревнований с участием детей и подростков
Источник материала: ОНТ
Министерство спорта и туризма продлевает приостановку состязаний с участием детей и подростков.
Ограничение введено на две недели. В это время центры олимпийского резерва и исполкомы должны согласовать отмены с национальными федерациями по видам спорта. Напомним, в середине марта ведомство уже давало рекомендации по приостановке детских спортивных мероприятий, они действовали до этого дня.
Атлеты, которые вернулись со сборов из-за границы, прошли тесты на COVID-19. Сейчас они находятся на карантине. При этом, тренировки у многих не прекращаются. Всё под наблюдением врачей.
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Министерство спорта и туризма продлевает приостановку состязаний с участием детей и подростков. Ограничение введено на две недели. В это время центры...
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