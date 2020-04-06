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Минспорта продлевает приостановку соревнований с участием детей и подростков

06.04.2020 09:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минспорта продлевает приостановку соревнований с участием детей и подростков

Министерство спорта и туризма продлевает приостановку состязаний с участием детей и подростков. 

Ограничение введено на две недели. В это время центры олимпийского резерва и исполкомы должны согласовать отмены с национальными федерациями по видам спорта. Напомним, в середине марта ведомство уже давало рекомендации по приостановке детских спортивных мероприятий, они действовали до этого дня.

Владимир Нестерович, официальный представитель Министерства спорта и туризма Беларуси: «Речь идет, в первую очередь, о соревнованиях. Если были в календаре какие-то соревнования республиканские, международные, то, конечно, они сейчас приостанавливаются, они сейчас не проводятся. А дальше мы работаем уже, чтобы оградить наших топовых спортсменов от возможной угрозы».

Атлеты, которые вернулись со сборов из-за границы, прошли тесты на COVID-19. Сейчас они находятся на карантине. При этом, тренировки у многих не прекращаются. Всё под наблюдением врачей.     

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Министерство спорта и туризма продлевает приостановку состязаний с участием детей и подростков.  Ограничение введено на две недели. В это время центры...
 
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