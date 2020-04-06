ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минобразования прокомментировало продление школьных каникул

06.04.2020 09:19 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

фото: progomel.by

Сегодня белорусские школьники не приступят к занятиям. Каникулы продлены на неделю.

В Минобразования пояснили, что «прислушались к родителям», которые высказали такое пожелание, сообщило ОНТ. Каждый день, пояснили чиновники, в министерство поступало до 100 звонков с соответствующими просьбами.

Всю эту неделю будут работать школьные лагеря.

Занятия в классах начнутся 13 апреля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня белорусские школьники не приступят к занятиям. Каникулы продлены на неделю.
 
Новости дня
Новости разные
 
Назначен новый начальник отдела архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пинского райисполкома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика