Минобразования прокомментировало продление школьных каникул

Источник материала: Ежедневник

фото: progomel.by

Сегодня белорусские школьники не приступят к занятиям. Каникулы продлены на неделю.

В Минобразования пояснили, что «прислушались к родителям», которые высказали такое пожелание, сообщило ОНТ . Каждый день, пояснили чиновники, в министерство поступало до 100 звонков с соответствующими просьбами.

Всю эту неделю будут работать школьные лагеря.

Занятия в классах начнутся 13 апреля.