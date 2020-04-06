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Минобразования прокомментировало продление школьных каникул
06.04.2020 09:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: progomel.by
Сегодня белорусские школьники не приступят к занятиям. Каникулы продлены на неделю.
В Минобразования пояснили, что «прислушались к родителям», которые высказали такое пожелание, сообщило
Всю эту неделю будут работать школьные лагеря.
Занятия в классах начнутся 13 апреля.
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Сегодня белорусские школьники не приступят к занятиям. Каникулы продлены на неделю.
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