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В Беларуси за сутки на пожарах погибли четыре человека
06.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В Беларуси за сутки на пожарах погибли четыре человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Жертвы огня есть в Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.
В частности, при пожаре в жилом доме в деревне Яновичи Новогрудского района, погибла хозяйка. Ее тело обнаружили в коридоре на полу, когда разбирали обрушившиеся строительные конструкции. Еще один погибший — в деревне Заболотье Борисовского района. Мужчина погиб в результате пожара, произошедшего в жилом доме в ночь на 6 апреля. Причины возгораний устанавливаются.
Всего по стране за минувшие сутки произошло 29 пожаров, больше всего в Витебской, Гомельской и Гродненской областях.
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В Беларуси за сутки на пожарах погибли четыре человека, сообщили БЕЛТА в МЧС. Жертвы огня есть в Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях. В...
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