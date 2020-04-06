|
Семь фото от астронома-любителя из Беларуси, показывающих красоту космоса
Источник материала: Tut.by
Сообщество
На снимке запечатлена «Большая туманность Ориона» М42. Фото было
Солнечный столб, разновидность солнечного гало, который
Луна 3 января этого года.
Это «Плеяды» — рассеянное звездное скопление, одно из ближайших к Земле.
Восход Луны 9 февраля 2020 года.
Бонус
На этой фотографии видно сближение планеты Венера и рассеянного скопления М45 «Плеяды».
А здесь запечатлена комета C/2017 T2 Panstarrs 24 марта этого года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подборка лучших фото за три месяца 2020 года от сообщества ASTROBEL TEAM.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)