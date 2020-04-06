Семь фото от астронома-любителя из Беларуси, показывающих красоту космоса

Источник материала: Tut.by

Сообщество ASTROBEL TEAM сделало подборку лучших фото за три месяца 2020 года. На них запечатлены Луна, Венеры, объекты дальнего космоса, несколько комет и атмосферные явления. Публикуем некоторые снимки с разрешения автора — астронома-любителя Андрея Лейчика.



Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

На снимке запечатлена «Большая туманность Ориона» М42. Фото было сделано во время наблюдения за кометой C/2017 T2 «Panstarrs» и объектами DeepSky



Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

Солнечный столб, разновидность солнечного гало, который был виден над Ратомкой 1 января.



Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

Луна 3 января этого года.



Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

Это «Плеяды» — рассеянное звездное скопление, одно из ближайших к Земле.



Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

Восход Луны 9 февраля 2020 года.

Бонус



Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

На этой фотографии видно сближение планеты Венера и рассеянного скопления М45 «Плеяды».



Фото: Андрей Лейчик / ASTROBEL TEAM

А здесь запечатлена комета C/2017 T2 Panstarrs 24 марта этого года.