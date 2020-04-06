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Весна пришла (теперь уже точно). Все о погоде в Бресте на неделе
06.04.2020 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дождались! На новой рабочей неделе будет тепло и солнечно. Долой пуховики, шарфы и шапки. Даешь ветровки, тренчи, пальто, бомберы и кардиганы. Сапоги и ботинки — нет, нет, нет. Кеды и туфли — да! А теперь коротко о погоде.
В понедельник будет ясно и без осадков. Днем воздух прогреется до +14ºС.
Во вторник будет тоже ясно и тоже без осадков. Утром обещают +6ºС, днем столбик термометра поднимется до +17ºС.
И в среду будет ясно и без осадков. В первой половине дня воздух прогреется до +8ºС, после обеда — до +16ºС.
А вот четверг удивит. Нет, осадков не ожидается, но обещают переменную облачность. Утром будет +9ºС, днем +16.18ºС.
В пятницу тоже будет облачно и без осадков. Днем воздух прогреется всего до +13ºС (считай зима).
Хорошей недели, друзья! Не болейте.
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Дождались! На новой рабочей неделе будет тепло и солнечно. Долой пуховики, шарфы и шапки. Даешь ветровки, тренчи, пальто, бомберы и кардиганы. Сапоги и ботинки —...
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