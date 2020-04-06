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«Мне в копилку знаний добавилось очень много». Сборы военнообязанных в Беларуси завершены

06.04.2020 11:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области завершились сборы военнообязанных. На месяц более 130 человек влились в коллектив 2-й инженерной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мне в копилку знаний добавилось очень много». Сборы военнообязанных в Беларуси завершены

Все это время запасники жили в полевых условиях, вспоминали и закрепляли свои военные навыки. В инженерных войсках, к слову, высоко оценили уровень готовности военнообязанных, отметив дисциплину, старание и профессионализм.

«Мне в копилку знаний добавилось очень много». Сборы военнообязанных в Беларуси завершены

Андрей Мазур, командир инженерно-максировочного батальона:
Люди подошли ответственно, интерес в глазах был. Сейчас что-то меняется, вооружение меняется. Увидели нашу современную технику, увидели новые методы выполнения задач.

«Мне в копилку знаний добавилось очень много». Сборы военнообязанных в Беларуси завершены

Андрей Молчанов, лейтенант запаса:
Для меня прошло, скажем так, с запасом опыта большого. Потому что есть, с чем сравнить. Есть домашний комфорт, скажем так, все привилегии. А есть суровая необходимость, особенно когда полевые выходы и все зависит от тебя. Мне в копилку знаний добавилось очень много.

«Мне в копилку знаний добавилось очень много». Сборы военнообязанных в Беларуси завершены

По итогам сбора военнообязанные, которые показали высокие результаты при выполнении задач, получили грамоты и подарки. Также их поощрят и по месту работы.

«Мне в копилку знаний добавилось очень много». Сборы военнообязанных в Беларуси завершены

Люди в материале: Андрей Мазур, Андрей Молчанов

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области завершились сборы военнообязанных. На месяц более 130 человек влились в коллектив 2-й инженерной бригады, сообщили в программе...
 
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