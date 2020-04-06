|
«Мне в копилку знаний добавилось очень много». Сборы военнообязанных в Беларуси завершены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области завершились сборы военнообязанных. На месяц более 130 человек влились в коллектив 2-й инженерной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все это время запасники жили в полевых условиях, вспоминали и закрепляли свои военные навыки. В инженерных войсках, к слову, высоко оценили уровень готовности военнообязанных, отметив дисциплину, старание и профессионализм.
Андрей Мазур, командир инженерно-максировочного батальона:
Андрей Молчанов, лейтенант запаса:
По итогам сбора военнообязанные, которые показали высокие результаты при выполнении задач, получили грамоты и подарки. Также их поощрят и по месту работы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минской области завершились сборы военнообязанных. На месяц более 130 человек влились в коллектив 2-й инженерной бригады, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)