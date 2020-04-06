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Чемпионат Беларуси по футболу: «Энергетик-БГУ» обыграл «Минск»

06.04.2020 12:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по футболу: «Энергетик-БГУ» обыграл «Минск»

Игровую программу тура чемпионата Беларуси завершали три матча. «Энергетик»-БГУ обыграл «Минск» со счётом 2:0. 

Хозяева вышли вперед на 21-й минуте после точного удара Алексея Носко. Точку в матче поставил лучший бомбардир чемпионата Джасурбек Яхшибоев. В активе нападающего уже три гола. «Витебск» на выезде обыграл «Смолевичи» - 1:0. Победу своему клуб принес точный удар со штрафного защитника Евгения Клопоцкого. «Слуцк» на выезде нанес первое поражение в сезоне  «Ислочи» - 3:2. Исход поединка на 75-й минуте решил Абдул Гафар. Он реализовал пенальти.

В турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу лидирует столичный «Энергетик-БГУ». У команды стопроцентный результат — три победы. 

На три очка меньше сразу у шести команд. Второе место по разнице забитых и пропущенных мячей занимает «Слуцк». Футбольный клуб «Минск» третий. Матчи четвертого тура чемпионата страны запланированы на эту неделю.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Игровую программу тура чемпионата Беларуси завершали три матча. «Энергетик»-БГУ обыграл «Минск» со счётом 2:0.  Хозяева вышли вперед на 21-й минуте после точного...
 
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