В жизни так не получится. Устройство само не отключится

Источник материала: Новости Дзержинска

Сегодня практически у каждого человека есть всевозможные устройства: мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и ряд других устройств, аккумуляторы которых заряжаются от электрической сети.

При этом следует помнить, что электрическое устройство, которое включено в розетку, но не используется по назначению, может представлять пожарную опасность. Владельцы мобильных телефонов и других устройств зачастую не вынимают зарядное устройство из розетки, когда необходимость в его использовании пропадает.

Однако «зарядка» мобильного телефона, не заряжающая устройство, а просто подключенная к сети и находящаяся под напряжением, может стать причиной пожара. Подобные пожары возникают не часто, но все же имеют место быть.

Дзержинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает несложные правила, которые следует соблюдать, чтобы избежать возгорания зарядного устройства.

В инструкции к мобильному телефону чётко сказано, что в целях безопасности неработающее по прямому назначению зарядное устройство нужно отключать от сети.

Помните, что, оставляя устройство в розетке, вы оставляете под напряжением прибор, не думая о том, что в сети бывают скачки напряжения (технические сбои, переключения трансформаторов…), в результате которых ваше устройство может не только задымиться, но и загореться. По этой же причине необходимо заряжать устройство только в вашем присутствии.

Современные зарядные устройства для телефонов оснащены встроенной системой защиты от возгорания. Однако у каждого прибора есть срок службы, и корпус зарядного устройства может оплавиться и загореться, если выработан ресурс зарядки.

Есть и другая сторона опасности включенного в сеть зарядного устройства. Если у вас в семье маленький ребенок, только на секунду представьте, что будет, если он станет играть с проводом от зарядки или еще хуже - возьмет в рот.

В весенне-летний период большую опасность представляет зарядное устройство, оставленное в розетке во время грозы. Молния во время удара может вывести из строя любой электроприбор, не говоря уже о зарядном устройстве, которое может воспламениться.



