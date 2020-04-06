Белорус Андрей Скабелка номинирован на звание лучшего тренера сезона в чемпионате КХЛ

Источник материала: ОНТ

Белорусский специалист Андрей Скабелка номинирован на звание лучшего тренера сезона в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Его конкурентами в борьбе за почетное звание являются Игорь Никитин из ЦСКА, Николай Заварухин из «Сибири» и Владимир Крикунов, работающий с московским «Динамо». Кстати, сегодня стало известно, что Андрей Скабелка покидает пост главного тренера казахстанского «Барыса». Стороны не смогли договориться о подписании нового контракта.

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