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Что можно сделать из «бэушных» кирпичей? Поляки разобрали старый сарай и построили красивый дом
Источник материала: Tut.by
Дом, спроектированный
Окраина Познани — это сельскохозяйственные районы, в пейзажах которых часто можно видеть старые немецкие сараи. Это кирпичные, простые здания со сбалансированными пропорциями и безупречными деталями, которые стойко перенесли испытание временем.
Во время проектирования архитектор и заказчик пришли к идее не только вдохновляться лучшей местной архитектурой, но и использовать ее напрямую. Поэтому был разработан план покупки и сноса старого заброшенного сарая, найденного в соседней деревне, и строительства нового дома на участке заказчика из этого материала.
Кирпичи из старого сарая были использованы для создания нового фасада. Исторический материал придает месту неповторимую атмосферу и настроение. Фасад состоит из четырех типов кирпичных связей с различными видами кладки, что было большой проблемой для каменщиков, но они справились.
Огромным преимуществом узкого участка, на котором был построен дом, является непосредственная близость леса. Именно поэтому дом расположен так, чтобы из любой точки общего пространства первого этажа, то есть объединенной кухни, столовой и гостиной, можно было любоваться лесным пейзажем через стеклянный фасад.
Дом спроектирован так, чтобы пространство внутри не было максимально открытым и свободным. Например, над кухней и гостиной высота потолка достигает пяти метров.
В этом высоком открытом пространстве на уровне второго этажа была вставлена спальня владельцев дома — бетонный модуль со своей ванной комнатой, гардеробом и большим окном с видом на лес. Этот «левитирующий» модуль создает навес над террасой первого этажа.
Необычным решением является размещение гаража в середине дома. Это позволяет напрямую связать гараж с прихожей, кладовой, котельной и подсобным помещением. Над гаражом находятся детские комнаты.
Повторное использование материала из заброшенного сарая дало ему вторую жизнь и придало дополнительную архитектурную ценность новому дому.
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В Познани архитектор предложил использовать для фасада нового дома кирпич со старого сарая.
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