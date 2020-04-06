За сутки на Брестчине зарегистрировано 56 пожаров в экосистемах

Источник материала: Виртуальный Брест

Каждый год, так только по весне начинает теплеть, Брестская область, как и другие регионы Беларуси, становится зоной масштабного экологического бедствия – выжигания сухой растительности. Только за 5 апреля на территории Брестчины, по оперативным данным УМЧС, зарегистрировано 56 фактов загораний в природных экосистемах. 11 пожаров произошло в лесах на площади 22,4 гектара, 45 выездов спасатели осуществили на тушение горящей травы и кустарника – огонь распространился на площади 22,8 гектара.





Подобные пожары, уничтожающие природные богатства, трагичны и для человека, который сам становится источником беды. Ведь главная причина таких происшествий – проведение сельскохозяйственных палов, небрежность в обращении с огнем, экологическая безграмотность.

Наши давние предки когда-то, выбрав место для посевов, отвоевывали его у леса примитивным, но вынужденным и эффективным способом – сплошным выжиганием растительности. За минувшие с тех пор века мы обрели достаточно земель для нужд сельского хозяйства, да и технологии теперь далеко ушли от той эпохи подсечно-огневого земледелия. Однако, как ни удивительно, привычка, наводя "порядок" на земле, жечь по весне сухую растительность жива до сих пор.

При этом нынешние «инициаторы» палов вряд ли задумываются, что после высокотемпературной обработки огнем на лугах не уцелеет ничто из их обычных обитателей. Гибнут семена цветов, полезные насекомые. На выжженной территории уже не гнездятся птицы. Зато сорняки, размножающиеся через корневища, способны выжить и процветать, равно как и насекомые-вредители, большинство из которых зимует достаточно глубоко в почве. Минеральные соли, как продукт горения, очень быстро вымываются водой.

И все-таки, лишь полбеды, что горят поля. Ведь расползающийся огненный ковер захлестывает и кустарники, и лес, и хозяйственные постройки, и жилые дома.

Для того, чтобы избежать беды, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

ни в коем случае не жгите траву. Не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно тушите окурки и спички перед тем, как выбросить их;

если вы заметили пожар – не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятельно. При тушении подручными средствами можно сбивать пламя с кромки пожара связкой прутьев или веток лиственных деревьев, либо же забрасывать кромку пожара песком;

потушив пожар , не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится снова;

если же вы понимаете, что самостоятельно погасить пламя не удастся, немедленно сообщите о случившемся по телефону 101 или 112 и постарайтесь как можно быстрее покинуть место пожара.

Сжигать мусор на своем участке допустимо, но при этом необходимо соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы простая уборка участка не обернулась трагедией. Делать это нужно только в безветренную погоду. Костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса или скирд соломы. Если ничего из перечисленного поблизости нет, вы готовы следить за огнем и под рукой есть огнетушитель или ведро с водой, значит вы все делаете правильно.

Костер должен быть не ближе 10 метров от построек, 20 – от леса и 30 – от соломы. Мангал или гриль устанавливают как минимум на расстоянии 4 метров от дома.