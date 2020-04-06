Два сахарных завода получили новых руководителей

Источник материала: Ежедневник

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«Обезглавленная» в результате «сахарного дела» отрасль получила двух новых директоров.

Как сообщили в концерне «Белгоспищепром», по решению наблюдательного совета ОАО «Скидельский сахарный комбинат» директором предприятия стал Владимир Белоусов. До назначения Белоусов являлся заместителем гендиректора по реализации ОАО «Гродненский стеклозавод».

Жабинковский сахарный завод возглавил Игорь Болтромеюк, ранее занимавший должность антикризисного управляющего ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод».

Прежние руководители всех сахарных заводов Беларуси сейчас содержатся под стражей с конца января. Им предъявлено обвинение Напомним, руководители всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января и сейчас находятся в СИЗО. «Сахарных директоров» обвиняют во взятках. По версии правоохранителей, сахар уходил подконтрольным посредникам в России, а потом перепродавался в белорусском рынке дороже. Также российским посредникам по завышенной стоимости продавалась упаковка.