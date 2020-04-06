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На Дзержинского Citroen влетел в остановившийся перед светофором VW. Видео аварии

06.04.2020 13:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девушка пострадала в аварии, которая произошла 6 апреля, около 11.00, на столичном проспекте Дзержинского. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

Как рассказали в ГАИ Минска, 32-летний водитель Citroen ехал по проспекту со стороны улицы Космонавтов в направлении улицы Чюрлениса в третьей полосе. Подъезжая к перекрестку, он врезался в остановившийся перед светофором Volkswagen.


Фото: ГАИ

В результате ДТП травмы получила 25-летняя пассажирка Volkswagen. Пострадавшую доставили в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП травмы получила 25-летняя пассажирка Volkswagen. Пострадавшую доставили в больницу.
 
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