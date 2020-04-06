|
На Дзержинского Citroen влетел в остановившийся перед светофором VW. Видео аварии
Источник материала: Tut.by
Девушка пострадала в аварии, которая произошла 6 апреля, около 11.00, на столичном проспекте Дзержинского. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.
Как
В результате ДТП травмы получила 25-летняя пассажирка Volkswagen. Пострадавшую доставили в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП травмы получила 25-летняя пассажирка Volkswagen. Пострадавшую доставили в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)