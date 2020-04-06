Транснефть: крупные российские компании возобновили поставки в Беларусь

В концерне "Белнефтехим" подтвердили возобновление поставок нефти из РФ. "Поставки на белорусские НПЗ по системе нефтепроводов в соответствии с маршрутными поручениями подтверждаем", - отметили в пресс-службе концерна, отказавшись от дальнейших комментариев.





В конце прошлой недели "Транснефть" сообщала, что четыре российские компании начали оформление маршрутных поручений на поставку нефти в Беларусь.





Ранее сообщалось, что "Роснефть" и белорусские НПЗ подписали контракты на поставку нефти в Беларусь. "Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее - то есть с премией $5 за тонну", - подчеркнули в НК.





В двусторонних отношениях Беларуси и России одной из основных проблем являлось отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на белорусские НПЗ, один из которых частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".









Беларусь с конца 2019 года вела переговоры с крупными российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти на белорусские НПЗ.





Небольшие поставки осуществляли в основном структуры бизнесмена Михаила Гуцериева. В этой ситуации страна начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды/Броды-Мозырь.





Сначала российские компании не могли договориться с белорусской стороной о цене поставок нефти на белорусские НПЗ, затем - о доступе грузоотправителей к данному направлению.





Министр энергетики Александр Новак 2 апреля сообщил, что российские компании снизили премию при поставках нефти в Беларусь с $12 до $5 за тонну.





По данным "Транснефти", российские компании подали заявки на поставку в Беларусь в апреле на 1 млн тонн нефти.





Премьер-министр Беларуси Сергей Румас и концерн "Белнефтехим" на прошлой неделе сообщали о планах импорта из РФ в апреле 2 млн тонн нефти.