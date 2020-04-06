На Минщине поздравили ветеранов Великой Отечественной с наступающим Днем Победы

Отметим, благотворительная акция прошла в эти выходные во всех районах области. Специалисты ТЦСОН доставили ветеранам продукты питания и поблагодарили за героизм и мужество.

К слову, ветеранам войны оказывают не только медицинское обслуживание, но социальное, а также проезд в транспорте и материальную помощь.

Только в Минской области на сегодняшний день проживают 650 ветеранов Великой Отечественной войны.