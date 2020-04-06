Универсал Audi RS6 Avant основательно «прокачался» в ателье ABT

Источник материала: Tut.by

Этой весной тюнинг-ателье ABT Sportsline подготовило комплекты доработок сразу для нескольких моделей Audi. Самый свежий из них достался универсалу RS6 Avant .





Новое творение немецкого бюро называется RS6-R и призвано раскрыть потенциал битурбо-«восьмерки» TFSI объемом 4 л. Новые турбокомпрессоры, блок контроля двигателя, выпускная система и система охлаждения позволили форсировать V8 до 740 л.с. и 920 Нм против 600 л. с. и 800 Нм крутящего момента у заводской версии.





С места до 100 км/ч такой универсал разгонится за 3,2 секунды (на 0,4 секунды быстрее исходного варианта), максимальная скорость не указывается, но стандартный универсал способен развивать 305 км/ч.





Также RS6-R получил новый аэродинамический обвес с компонентами из углепластика (из него изготовлен и квартет выхлопных патрубков) и 22-дюймовые колесные диски. Для подвески предусмотрен комплект фирменных пружин и спортивных стабилизаторов поперечной устойчивости. В салоне универсала Audi появились новые коврики и кожаный руль, приукрашенный карбоновыми вставками.

Тираж RS6-R составит 125 единиц. В Германии за комплект доработки универсала попросят 69 900 евро.