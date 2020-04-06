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Крупное ЧП в Орше обошлось без жертв

06.04.2020 19:08 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сгорели двухквартирный дом и гараж, при этом никто не пострадал. Сообщение на горячую линию поступило накануне около 19:30. Одних хозяев в этот момент дома не было, владелец другой квартиры успел выйти на улицу и ждал МЧС во дворе. Мужчина не пострадал. В результате инцидента во всем доме уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, в гараже повреждены крыша и имущество, находившееся  внутри. Одна из версий причины возгорания - неосторожное обращение самого погорельца.
 
 
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Сгорели двухквартирный дом и гараж, при этом никто не пострадал. Сообщение на горячую линию поступило накануне около 19:30. Одних хозяев в этот момент дома не было,...
 
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