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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крупное ЧП в Орше обошлось без жертв Сгорели двухквартирный дом и гараж, при этом никто не пострадал. Сообщение на горячую линию поступило накануне около 19:30. Одних хозяев в этот момент дома не было,...

Сгорели двухквартирный дом и гараж, при этом никто не пострадал. Сообщение на горячую линию поступило накануне около 19:30. Одних хозяев в этот момент дома не было, владелец другой квартиры успел выйти на улицу и ждал МЧС во дворе. Мужчина не пострадал. В результате инцидента во всем доме уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие, в гараже повреждены крыша и имущество, находившееся внутри. Одна из версий причины возгорания - неосторожное обращение самого погорельца.