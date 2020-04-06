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Более 20 тыс. листовок «Важно знать» распространили волонтеры БРСМ

06.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Более 20 тыс. листовок «Важно знать» распространили волонтеры БРСМ

 Более 20 тыс. информационных листовок-памяток «Важно знать, как себя защитить» распространили волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи по всей стране, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения «Доброе сердце» Артем Строганов.

«Эту информационную работу с населением волонтеры БРСМ «Доброе сердце» проводят с 20 марта. В итоге за прошедшие две недели мы распространили более 20 тыс. информационных листовок-памяток: расклеивали их на доски объявлений в подъездах, опускали в почтовые ящики. И эту работу союз молодежи будет продолжать, ведь сегодня во время непростой эпидемиологической обстановки важно оказывать людям информационную помощь, чтобы каждый человек знал, на что в первую очередь сконцентрировать внимание и куда можно обратиться за консультацией», — рассказал Артем Строганов.

По его словам, молодежные горячие линии БРСМ работают как и прежде. «Наши волонтеры находятся на постоянной связи с территориальными центрами социального обслуживания населения, помогают им в доставке пожилым людям продуктов первой необходимости и медикаментов, а также по просьбе ТЦСОН осуществляют обзвон пенсионеров. В данный момент осуществлено около 3 тыс. звонков по всей республике. Кроме того, в Минске волонтеры БРСМ доставили пожилым адресатам 3596 рецептов», — подчеркнул координатор волонтерского движения.

Он также отметил, что сегодня БРСМ уделяет особое внимание работе в социальных медиа. «К примеру, 3-4 апреля состоялся первый тур онлайн-квеста «75-летие освобождения Гродненской области» с участием 130 команд, который включил в себя 10 блоков различных интеллектуальных заданий. В Могилеве в эти дни реализуется онлайн-марафон «#раЗамCаCпортам». Сегодня на площадках БРСМ И БРПО в социальных сетях Instagram и ВКонтакте стартовал второй сезон совместного онлайн-проекта союза молодежи и пионерской организации «Клевые каникулы», который будет реализован во время продленных школьных каникул. Витебская областная организация БРСМ приглашает всех желающих присоединиться к онлайн-викторинам проекта «Знаниум» и включиться в образовательные вебинары», — добавил он.

Кроме того, запущен проект «I БРСМ I онлайн». Его координатор Кристина Кечко сказала, что это новый проект с видеосоветами и Stories от ведущих и артистов Беларуси по организации свободного времени. Он включает тренировки и прямые эфиры с участием олимпийских чемпионов и мастеров спорта, спичи по ораторскому мастерству, онлайн-экскурсии, мини-акустические концерты, захватывающие лекции, фотосессии.

«Уверена, советы артистов, чем себя занять в период каникул, удаленного формата работы или самоизоляции придутся нашим подписчикам по вкусу. К примеру, вчера в своем обращении Дядя Ваня посоветовал ребятам, которые сейчас проводят время дома, пересмотреть все классные фильмы и онлайн-концерты и думать только о хорошем. В свою очередь Alen Hit пожелал всем хорошего настроения и побольше позитива, порекомендовал начать изучать языки, читать книги и приготовить что-нибудь вкусное. Он также призвал ребят быть бдительными, носить защитные маски, а если маска многоразовая — грамотно и своевременно ее обрабатывать», — рассказала Кристина Кечко. Она добавила, что сегодня своими советами поделятся Ксения Галецкая, Zena и Жан Сенкевич.

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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