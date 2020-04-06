Врач-эндокринолог объяснила, как лучше есть куркуму для повышения иммунитета

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Употребление куркумы способствует росту борющихся с патогенами лейкоцитов и лимфоцитов, что помогает укрепить, повысить иммунитет. Но куркума требует определенных правил.





Как сообщает MedikForum.ru , врач-эндокринолог Анастасия Мужчинина рассказала, как лучше есть куркуму для повышения иммунитета. По ее словам, куркума эффективна не только для повышения защитных сил организма в эпидсезон инфекций, но также помогает быстрее восстановиться уже заболевшим.

Врач-эндокринолог объяснила, что в чистом виде куркума обладает очень низкой биодоступностью, употреблять ее лучше вместе с черным перцем: его компонент пиперин способствует более эффективному усвоению. Кроме того, куркума является жирорастворимой – ее нужно употреблять, сочетая с жиросодержащими продуктами, с тем же оливковым маслом.

Лучше всего куркума усваивается при нагревании, поэтому добавлять ее целесообразнее в теплые блюда, напитки.

«Еще вариант – растворить в воде чайную ложку куркумы и черного перца, добавить лимонного сока, имбиря, дать настояться и потом пить небольшими глотками в течение дня», – поделилась рекомендацией врач.

Источник: medikforum.ru