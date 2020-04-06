Врач-эндокринолог объяснила, как лучше есть куркуму для повышения иммунитета

Употребление куркумы способствует росту борющихся с патогенами лейкоцитов и лимфоцитов, что помогает укрепить, повысить иммунитет. Но куркума требует определенных правил.
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Врач-эндокринолог объяснила, что в чистом виде куркума обладает очень низкой биодоступностью, употреблять ее лучше вместе с черным перцем: его компонент пиперин способствует более эффективному усвоению. Кроме того, куркума является жирорастворимой – ее нужно употреблять, сочетая с жиросодержащими продуктами, с тем же оливковым маслом.
Лучше всего куркума усваивается при нагревании, поэтому добавлять ее целесообразнее в теплые блюда, напитки.
«Еще вариант – растворить в воде чайную ложку куркумы и черного перца, добавить лимонного сока, имбиря, дать настояться и потом пить небольшими глотками в течение дня», – поделилась рекомендацией врач.
Источник: medikforum.ru