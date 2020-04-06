Мингорисполком: продуктов в магазина и на складах достаточно

Источник материала: ОНТ

Товарных запасов, прежде всего продуктов питания, в том числе и импортных, в столичной розничной торговле и на складах достаточно. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нину Емельянову.

Управлением ежедневно отслеживается полнота ассортимента и запасов товаров в розничных торговых точках Минска.

По словам Нины Емельяновой, торговые сети Минска стабильно обеспечивают население товаром. Кроме того, все больше покупателей стало пользоваться услугами служб доставки. Ажиотажного спроса на продукты питания не наблюдается, все запросы населения удовлетворяются.

По ее словам, запросы населения по ряду товаров, таких как мясная, хлебобулочная или молочная продукция, удается обеспечить за счет отечественного производства.

Также у торговли и оптовых представителей, крупных импортеров собирается информация о наличии товаров критического импорта, таких как гречка, рис, импортное растительное масло (по ним некоторое время назад наблюдался повышенный спрос). "Запасы по данным видам продукции в розничной торговле и на складах есть", - добавила Нина Емельянова.

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