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В Минском районе Toyota врезалась во встречный грузовик: водитель легковушки погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Минском районе,
Смертельная авария произошла днем 6 апреля на трассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. По предварительной информации, 72-летний водитель Toyota вблизи деревни Щербины выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик МАЗ.
В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. Его пассажирка и водитель грузовика в аварии не пострадали.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Авария произошла днем 6 апреля на трассе Р28 Минск - Молодечно - Нарочь.
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