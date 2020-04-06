В Минском районе Toyota врезалась во встречный грузовик: водитель легковушки погиб

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком в Минском районе, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Смертельная авария произошла днем 6 апреля на трассе Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. По предварительной информации, 72-летний водитель Toyota вблизи деревни Щербины выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик МАЗ.





В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу, где позже умер. Его пассажирка и водитель грузовика в аварии не пострадали.





Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.